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  • Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) temettü kararını duyurdu

Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) temettü kararını duyurdu

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMDC) 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin genel kurula sunulacak yönetim kurulu kararını duyurdu.

30 Nisan 2024 | 10:15
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) temettü kararını duyurdu

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:  9.04.2024 tarihli ve 150 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve Şirket'imizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 1.134.450.471 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, 372.939.862,52 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek, sermaye piyasası mevzuatı ile Şirketimiz esas sözleşmesine uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

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