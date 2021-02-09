Piyasalarda gün sonu (9 Şubat) rakamları… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak günü 1.544,05 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,40, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,71 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen ve bankacılık hisselerinin öncülüğünde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.550,00 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 1.545,00 puanın altında dengelendi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,80 puan ve yüzde 1,10 yükselişle 1.643,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yaptı, 59’u geriledi. Koza Altın, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ABD’de hayata geçirilmesi planlanan destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde işgücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD’de ve Çin’de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.845,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kazanımla 420 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0772 lira, satışta 7,1055 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0614 lira, satışta 7,0897 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2099, sterlin/dolar paritesi 1,3795, dolar/yen paritesi de 104,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 azalışla 60,32 dolardan işlem görüyor.