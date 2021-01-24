Pandemi etkisinde zor bir yılı geride bıraktık. 2021 yılında da tablonun çok parlak olduğunu söyleyemeyiz. Ekonomist olarak her yıl yaptığımız ‘İstihdam 50’ araştırması da bunu kanıtlar nitelikte.

Geçen yıla kıyasla istihdam rakamlarında düşüş söz konusu. Yaptığımız araştırma, 50 şirketin 37 bin 835 binin üzerinde yeni istihdam yaratacağını gösteriyor. İşe alımlarda Migros, Yemeksepeti, AssisTT ilk üçte yer alıyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın