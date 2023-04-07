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Martta en çok altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

07 Nisan 2023 | 11:16
Son Güncellenme: 07 Nisan 2023 | 12:59
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Martta en çok altın kazandırdı

Buna göre, martta en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,45 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 3,32 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 3,27, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,04, dolar yüzde 0,38 ve avro yüzde 0,3 oranlarında yatırımcısına kazandırdı. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise yüzde 2,62 oranında yatırımcısını üzdü.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 1,4 reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) yüzde 0,79, dolar yüzde 1,44, avro yüzde 1,52 ve DİBS yüzde 4,38 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı.

3 aylık değerlendirme 

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,22 kaybettirdi. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,38, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,54 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirme 

Altı aylık değerlendirmeye göre, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,64 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,9, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,47 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 50,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 62,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayda geçti.

Yıllık değerlendirme 

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 5,6, dolar yüzde 19,97, külçe altın yüzde 20,54, avro yüzde 22,23 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 28,47 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,89 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 13,62, külçe altın yüzde 14,23, avro yüzde 16,07 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 22,80 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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