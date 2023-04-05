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Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zenginleri listesinde zirve değişti

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2023'ün Milyarderler Listesi'ni açıkladı. Listeye bu yıl Türkiye'den 26 isim girdi. Türkiye'nin en zengin insanı unvanını ise Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu aldı.

05 Nisan 2023 | 10:50
Son Güncellenme: 05 Nisan 2023 | 12:46
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Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zenginleri listesinde zirve değişti

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde yer alan milyarderlerin sayısı bu yıl 2 bin 640'a gerilerken, milyarderlerin toplam serveti de 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara indi. Forbes'un 2021'de yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı 2 bin 755'e yükselerek rekor kırmış, Kovid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaşmıştı.

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde göre listede bu yıl Türkiye'den 26 isim yer aldı. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar oldu. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu.

Erdemoğlu'nu 534. sırada 5 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker izliyor.

Yine SASA Polyester'in sahiplerinden İbrahim Erdemoğlu'nun kardeşi Ali Erdemoğlu ise 4 milyar 700 milyonluk servetiyle Türkiye'nin üçüncü, dünyanın 580. zengini olarak öne çıkıyor.

Koç holdingin en büyük hissedarlarından olan Semahat Sevim Arsel, 3 milyar dolarlık servetiyle Koç ailesinden listeye giren isimlerden biri. Arsel, Türkiye'nin dördüncü, dünyanın 982. en zengin milyarderi.

Forbes'un Milyarderler Listesi'ne Türkiye'den giren 26 isim şöyle:

 

1
1- İbrahim Erdemoğlu

1- İbrahim Erdemoğlu

5,3 milyar dolar
2
2- Murat Ülker

2- Murat Ülker

5 milyar dolar
3
3- Ali Erdemoğlu

3- Ali Erdemoğlu

4,7 milyar dolar
4
4- Semahat Sevim Arsel

4- Semahat Sevim Arsel

3 milyar dolar
5
5- İpek Kıraç

5- İpek Kıraç

2,9 milyar dolar
6
6- Rahmi Koç

6- Rahmi Koç

2,7 milyar dolar
7
7- Cemil Kazancı

7- Cemil Kazancı

2,5 milyar dolar
8
8- Ferit Şahenk

8- Ferit Şahenk

2,5 milyar dolar
9
9-Erman Ilıcak

9-Erman Ilıcak

2,3 milyar dolar
10
10- Filiz Şahenk

10- Filiz Şahenk

2,3 milyar dolar
11
11- Sezai Bacaksız

11- Sezai Bacaksız

2,2 milyar dolar
12
12- Hamdi Ulukaya

12- Hamdi Ulukaya

2,1 milyar dolar
13
13- Bülent Eczacıbaşı

13- Bülent Eczacıbaşı

1,9 milyar dolar
14
14- Faruk Eczacıbaşı

14- Faruk Eczacıbaşı

1,9 milyar dolar
15
15- Mehmet Sinan Tara

15- Mehmet Sinan Tara

1,9 milyar dolar
16
16- Nihat Özdemir

16- Nihat Özdemir

1,8 milyar dolar
17
17- Mustafa Küçük

17- Mustafa Küçük

1,7 milyar dolar
18
18- Hamdi Akın ve Ailesi

18- Hamdi Akın ve Ailesi

1,5 milyar dolar
19
19- Ahmet Çalık

19- Ahmet Çalık

1.5 milyar dolr
20
20- Aydın Doğan

20- Aydın Doğan

1,3 milyar dolar
21
21- Deniz Şahenk

21- Deniz Şahenk

1,3 milyar dolar
22
22 -Mehmet Aydınlar

22 -Mehmet Aydınlar

1,2 milyar dolar
23
23- Şefik Yılmaz Dizdar

23- Şefik Yılmaz Dizdar

1.2 milyar dolar
24
24- Ali Metin Kazancı

24- Ali Metin Kazancı

1,1 milyar dolar
25
25-Murat Vargı

25-Murat Vargı

1 milyar dolar
26
26- Turgay Ciner

26- Turgay Ciner

1 milyar dolar
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