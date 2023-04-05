Forbes'un Milyarderler Listesi'nde yer alan milyarderlerin sayısı bu yıl 2 bin 640'a gerilerken, milyarderlerin toplam serveti de 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara indi. Forbes'un 2021'de yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı 2 bin 755'e yükselerek rekor kırmış, Kovid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaşmıştı.
Forbes'un Milyarderler Listesi'nde göre listede bu yıl Türkiye'den 26 isim yer aldı. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar oldu. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu.
Erdemoğlu'nu 534. sırada 5 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker izliyor.
Yine SASA Polyester'in sahiplerinden İbrahim Erdemoğlu'nun kardeşi Ali Erdemoğlu ise 4 milyar 700 milyonluk servetiyle Türkiye'nin üçüncü, dünyanın 580. zengini olarak öne çıkıyor.
Koç holdingin en büyük hissedarlarından olan Semahat Sevim Arsel, 3 milyar dolarlık servetiyle Koç ailesinden listeye giren isimlerden biri. Arsel, Türkiye'nin dördüncü, dünyanın 982. en zengin milyarderi.
Forbes'un Milyarderler Listesi'ne Türkiye'den giren 26 isim şöyle: