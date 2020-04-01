Turizm, seyahat, konaklama gibi sektörlerin krizden en fazla etkileneceği vurgulanıyor. Buna karşın temizlik, online hizmetler, sağlık gibi sektörlerin de bu kriz dönemini avantaja çevireceği belirtiliyor. Bu dönemde işletmelerin dijital pazarlamayı profesyonel ve doğru kullanmalarının verimli bütçe planları ile daha büyük etki yaratmalarına yardımcı olacağı vurgulanıyor.

NAKİT AKIŞI ÖNEMLİ

Mevcut müşterilere daha fazla değer sunarak bağı güçlendirmenin önemi vurgulanırken, nakit akışı güçlü olacak şekilde dönem için plan yapmanın, kredi limitini olası durumlara karşı yükseltmenin de dikkate alınması gerekiyor. Personel için uzaktan çalışma seçeneklerinin değerlendirilmesi, gerekli ise izinleri kullandırarak iş sürekliliğinin sağlanması da yine dikkat çekilen konular arasında yer alıyor.

Akredite KOBİ Danışmanı İsmail Haznedar, bu dönemde, dijitalleşme, uzaktan çalışma, kapıdan kapıya satış ve dağıtımın öneminin ön plana çıkacağını söylüyor. Kriz planı oluşturmak üzere KOBİ’lerin çalışma hazırlaması gerektiğine dikkat çeken Haznedar, şöyle devam ediyor: “İletişim tüm çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler ile güçlü tutulmalı. İş modelinin nasıl revize edilmesi gerektiğini değerlendirmek üzere bir çalışma yapılmalı ve uygulamaya başlanmalı.

Maliyet verimliliği sağlanmalı, ötelenebilecek giderler azaltılmalı, sözleşmeler yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli ise revize edilmeli.”

FIRSAT VE TEHDİT

Franchise Company Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu, koronavirüs salgınının dünya ticaretinde endişelerin artmasına neden olurken Türkiye ekonomisinde hem ‘fırsat’ hem de ‘tehdit’ yarattığını belirtiyor. İlaç, medikal, gıda ve perakende sektörünün virüs salgını nedeniyle Türkiye’de hızla yükselişe geçtiğini söylüyor.

Helvacıoğlu, “AB ülkelerinin Çin’den yaptığı ithalatı Türkiye’ye kaydırması pozitif bir etki yaratıyor. Ekonomik açısından çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Hizmet sektörü en çok etkilenecek sektörlerden biri gibi görünse de salgın hızını yitirirse pozitif olarak da dönebilir” diyor.

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