Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, biz bu yazıyı yazdığımız sırada beş kıtadaki 117 ülkeye yayılmış durumdaydı.

Bazı ülkelerde hayat durma noktasına geldi. Koronavirüs bu hızlı yayılma nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DTÖ) tarafından küresel salgın kategorisine çıkarıldı. Bu süreçte pek çok ülke ciddi önlemler almaya başladı.

Türkiye’de ise geçen hafta ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Ardından okullar ve üniversiteler tatil edildi. Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Dünya bir taraftan virüsten korunmanın yollarını ararken diğer taraftan virüsün küresel ekonomi üzerindeki bilançosu da ortaya çıkmaya başladı.

Euler Hermes’in bir raporuna göre, virüs sebebiyle mal ve hizmet ticaretinde yaşanacak kayıplar çeyreklik bazda 320 milyar dolara ulaşabilir.

Virüs etkisiyle, turizm sektöründe küresel çapta toplam 125 milyar dolarlık, ulaşım hizmetlerinde ise 33 milyar dolarlık kayıp öngörülüyor.

Euler Hermes, tüm göstergelerden yola çıkarak 2020 yılının ikinci yarısında ise iyileşmenin başlayacağına işaret ediyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.