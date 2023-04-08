ARA
Bist 100
4924,64
0,24%
Bist 100
Dolar/TL
19,2522
-0,0187%
Dolar/TL
Euro/TL
21,0275
0,0057%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0906
-0,1556%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1242,58
-0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (3-7 Nisan 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (3-7 Nisan 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,32 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse şöyle...

08 Nisan 2023 | 11:44
Son Güncellenme: 08 Nisan 2023 | 11:59
0
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (3-7 Nisan 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,32 kazançla 4.924,64 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.680,46 puanı, en yüksek 5.028,81 puanı gördü.

1

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,65 artışla 4.700,73 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,63 kazançla 8.039,04 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,45 primle 4.195,86 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,17 değerle 5.160,82 puana yükseldi.
2
Enerjisa Enerji en çok prim yapan hisse

Enerjisa Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,68 ile Enerjisa Enerji oldu. Enerjisa Enerji’yi yüzde 13,52 ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 10,15 ile Girişim Elektrik Sanayi izledi.
3

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,90 ile İzmir Demir Çelik, yüzde 12,00 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 7,97 ile Biotrend Çevre ve Enerji şeklinde sıralandı.
4

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 239 milyar 930 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 211 milyar 2 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 196 milyar 658 milyon lirayla Koç Holding oldu.
5
Altın ve dolar yükseldi

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,72 artışla 1.242 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,69 kazançla 8 bin 321 liraya yükseldi.
6

Doların satış fiyatı yüzde 0,36 değer kazanarak 19,2560 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,56 artışla 21,0080 lira oldu.
7

Geçen hafta 23,8200 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,63 primle 23,9710 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,26 değer kazanarak 21,3460 liradan alıcı buldu.
İlgili Haberler
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (8.4.2023)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (8.4.2023)
0
  • ALTIN GRAM - TL 1242,58 -0,01%
  • ALTIN ONS 2007,49 -0,66%
  • BIST 100 4924,64 0,24%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2522 -0,0187%
  • EURO/TURK LIRASI 21,0275 0,0057%
  • EURO/USD 1,0906 -0,1556%
  • INGILIZ STERLINI 1,2417 -0,18689%
  • JAPON YENI 132,164 0,286%
  • KANADA DOLARI 1,35281 0,2672%
  • RUS RUBLESI 81,1 -0,6419%
Günün En Çok Okunanları
Mart ayında en çok hangi yatırım kazandırdı?
Bir görüşe göre yapay zekayla öne çıkacak, pek duyulmamış 5 meslek
Bir görüşe göre yapay zekayla öne çıkacak, pek duyulmamış 5 meslek
ChatGPT'yi işe çevirdi, 3 ayda 35 bin dolar kazandı
ChatGPT'yi işe çevirdi, 3 ayda 35 bin dolar kazandı
Opel, nisan kampanyasını duyurdu
Opel, nisan kampanyasını duyurdu
Borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borsaya bir şirket daha geliyor
Borsaya bir şirket daha geliyor
Togg ilk kez makam aracı olarak kullanıldı
Togg ilk kez makam aracı olarak kullanıldı
Metro Türkiye, afet bölgesindeki restoranlara kapısını açtı
GERİ
İLERİ
Mart ayında en çok hangi yatırım kazandırdı?
Bir görüşe göre yapay zekayla öne çıkacak, pek duyulmamış 5 meslek
ChatGPT'yi işe çevirdi, 3 ayda 35 bin dolar kazandı
Opel, nisan kampanyasını duyurdu
Borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta hangi veriler var?
Bir görüşe göre yapay zekayla öne çıkacak, pek duyulmamış 5 meslek
ChatGPT'yi işe çevirdi, 3 ayda 35 bin dolar kazandı
Opel, nisan kampanyasını duyurdu
Borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borsaya bir şirket daha geliyor
ChatGPT'yi işe çevirdi, 3 ayda 35 bin dolar kazandı
Opel, nisan kampanyasını duyurdu
Borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borsaya bir şirket daha geliyor
Togg ilk kez makam aracı olarak kullanıldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL