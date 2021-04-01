Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,50 değer kazanarak günü 1.426,56 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 451 bin 470 liraya geriledi. Avrupa borsaları, Avro Bölgesi’nin mart ayına ilişkin imalat sanayi endeksi verilerinin ardından günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 artışla 432,22 puana çıktı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,24 ve holding endeksi yüzde 2,74 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 8,93 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, Türkiye imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) martta yükselerek sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etmesi sonrası 1.425 puanın üzerine çıktı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,04, sanayi endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 2,07 ve teknoloji endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.

BIST 100: 97 HİSSE PRİM YAPTI

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 33,78 puan ve yüzde 2,36 kazanımla 1.464,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97’si prim yaptı, 3’ü geriledi. Garanti Bankası, Koza Altın, Ford Otomotiv, SASA Polyester ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE? YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra döviz kuru ve tahvil faizlerindeki oynaklığın pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin küresel ölçekte risk iştahını artırdığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE KAPANDI

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi’nin mart ayına ilişkin imalat sanayi endeksi verilerinin ardından günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 artışla 432,22 puana çıktı.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artarak 6.737,3, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak 15.107,17, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,59’luk artışla 6.102,96 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25’lik yükselişle 24.710 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,41 değer kazanarak 1,178 seviyelerinden işlem görüyor.

Avrupa’da, artan Kovid-19 vakaları, yeni kısıtlamalar ve aşılamadaki tedarik sorunları konusundaki endişelere rağmen yatırımcılar, Avro Bölgesi’nde mart ayı imalat sanayi PMI’nın hızlı yükselişine odaklandı.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 451 bin 470 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1650 lira, satışta 8,1977 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3200 lira, satışta 8,3534 lira olarak belirlemişti.

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