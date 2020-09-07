10 aracı kuruma model portföylerinde hangi hisselere yer verdiğini sorduk. Sekiz kurumun portföyündeki Turkcell en çok önerilen hisse oldu. Onu, Türk Telekom, Koza Altın, Tofaş Oto, Erdemir, Koç Holding ve Garanti BBVA izledi.

TALİP YILMAZ tyilmaz@ekonomist.com.tr

GÖZDE YENİOVA SAYLAK gyeniova@ekonomist.com.tr

CEREN ORAL BALABAN coral@ekonomist.com.tr

Sekiz kurumun portföyündeki Turkcell en çok önerilen hisse oldu. Onu, Türk Telekom, Koza Altın, Tofaş Oto, Erdemir, Koç Holding ve Garanti BBVA izledi. Kurumlar, hisse portföylerini son dönemde borsadaki satışların ardından gelen toparlanma, azalan yabancı payı, kurun seyri, ikinci çeyrek sonuçları ve üçüncü çeyrek beklentileri ile Covid-19’un piyasalara ve sektörlere etkilerini göz önüne alarak güncellediklerini belirtiyorlar.

Geçen hafta hisse model portföyünde güncellemeye giden İş Yatırım, Arçelik’i ve Tofaş Oto’yu çıkardığı ‘En Çok Önerilen Hisseler Listesi’ne Koç Holding’i ekledi. Arçelik’in bu listeye giriş tarihi olan 25 Haziran’dan itibaren yüzde 23 mutlak getiri sağladığını kaydeden kurum analistleri, güçlü getirisi nedeniyle hisseyi listeden çıkardıklarını belirtiyor.

İş Yatırım, Tofaş Oto’yu ise faizlerdeki yukarı yönlü trendin ve TL’deki değer kaybının yurtiçi otomotiv talebine potansiyel olumsuz etkisi nedeniyle model portföyünden çıkardığı bilgisini veriyor.

Portföyünün yüzde 90’ından fazlası halka açık iştiraklerden oluşan Koç Holding’i tarihsel olarak yüksek seviyelere çıkan cari Net Aktif Değeri (NAD) iskontosu nedeniyle listeye aldıklarını söyleyen İş Yatırım analistleri, mevcut haliyle hissenin, halka açık NAD’ine göre yüzde 19’luk cazip bir iskontoyla işlem gördüğüne değiniyor.

DEFANSİF HİSSELER *

Önceki haftalarda borsada oldukça sert kayıplar meydana geldi. Ak Yatırım analistleri, sert satış sonrası borsada güçlü getiri performansı oluştuğu görüşünde. Ancak kurum analistleri, toparlanmanın zamana yayılmasını, dönemsel beklentilere bağlı olarak, daha az yabancı katılımıyla hisse bazlı olmasını bekliyor.

Ak Yatırım, kurda istikrarın sağlanmasıyla yukarı yönlü hareketin mart sonrası olduğu gibi gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Kurum analistleri, bu toparlanmanın nispeten kuvvetli üçüncü çeyrek beklentilerine paralel olarak perakende, dayanıklı tüketim, otomotiv ve teknoloji ağırlıklı olacağını ve bu sektörlerde de ilginin nispeten defansif hisselere yöneleceğini öngörüyor.

Bankacılık sektörünün fiyat avantajına rağmen yabancı yatırımcı katılımının zayıflaması ve küresel zayıflık nedeniyle geride kalabileceği görüşü hakim. Bu görüşler ışığında model portföyden Garanti BBVA’yı ve Vestel Beyaz Eşya’yı çıkardıklarını kaydeden Ak Yatırım analistleri, portföye Arçelik, BİM Mağazalar ve Koza Altın’ı ekledikleri bilgisini de paylaşıyor.

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