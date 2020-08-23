Piyasalarda dalgalı seyir sürerken, yeni yön arayışları takip ediliyor. Kur ve altındaki çıkışla birlikte borsadaki aşağı hareket, yatırımcıları portföylerinde tekrar değişiklik yapmaya itti.

Biz de bu dönemde uzmanlara piyasanın yeni yönünü sorarak portföylerde neler önerildiğini araştırdık.

Dünyada parasal genişleme hamleleriyle para bolluğu yaşanırken, yurtiçinde ise TL’de hızlı değer kaybı ve fonlama maliyetlerinde artış sürüyor. İçeride finansal istikrara hizmet edecek her adım, TL varlıklardaki yüksek volatilitenin dinmesi ve yatırımcı güveninin tesisi açısından oldukça önemli görülüyor.

Özellikle ülkenin içinde bulunduğu yüksek dış açığa ilişkin riskler, TL varlıkları baskı altına aldığından bu konularda iyileşme sağlayacak her kaynak girişi, ucuz fonlama ya da yapısal düzenlemeler, volatilitenin azalmasına katkı sağlayacak faktörler olarak görülüyor.

İşte böyle bir ortamda sonbahara girme hazırlığı yapıyoruz. Sonbaharda içeride ekonomi alanında para ve maliye politikalarında atılacak adımlar, yeni enerji kaynaklarına ilişkin haberler ve dış politikada ise Doğu Akdeniz’de artan tansiyon başta olmak üzere geniş bir jeopolitik çerçeve izlenecek.

Küresel piyasaların gündeminde ise pandemi sonrası toparlanma arayışları, makro veriler ve Covid-19 tedavisine yönelik çalışmalar olacak. Özetle, küresel piyasalar sonbaharı temkini modda geçirebilir.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.