Borsada yükseliş sürüyor. Bu ortamda para politikası değişiklikleri, kurda dengelenme ve aşı haberlerinin etkisiyle 13 kurumun güncel model portföylerini araştırdık.

En çok Garanti BBVA, Türk Telekom, Turkcell, Koç Holding, Erdemir, Tofaş ve YKB önerildi. BİST-100, kasım ayını yüzde 15,39 yükselişle 1.284’ten kapattı.

Endeks, ay içinde 1.352 ile hem yeni tarihi zirvesini gördü, hem aylık işlem hacmi rekorunu kırdı.

BİST Bankacılık Endeksi kasım ayını yüzde 24 yükselişle pozitif ayrışmayla tamamlarken, BİST Sınai Endeksi yüzde 14,19 artışla endekse paralel hareket etti.

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