Ahlatcı Yatırım, Ak Yatırım, Ata Yatırım, Alnus Yatırım, Alternatif Yatırım, Gedik Yatırım, İntegral Yatırım, İş Yatırım, QNB Finansinvest, Şeker Yatırım, Ünlü&Co, Yatırım Finansman, ve Ziraat Yatırım’ın güncel model portföylerini araştırdık. En çok Garanti BBVA, Türk Telekom, Turkcell, Koç Holding, Erdemir, Tofaş ve YKB önerildi.
CEREN ORAL BALABAN
[email protected]
13-26 Aralık 2020 tarihli sayıdan
En çok önerilen yedi hissenin özel analizi ise şöyle:
Yükselen çelik fiyat ve talebinden faydalanmaya devam edeceği, 2021’de operasyonel kârlılık ve ton başına FVAÖK’te iyileşme görülebileceği tahmin ediliyor. Şirketin 2020 sonunda 300 milyon dolar olmasını beklediği yatırım harcamalarını, ekonomilerin kapanması ve pandemi kaynaklı yasaklar olmadığı takdirde 2021’de 600 milyon dolara yükseltmeyi hedeflediği aktarılıyor.
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