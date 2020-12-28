Ahlatcı Yatırım, Ak Yatırım, Ata Yatırım, Alnus Yatırım, Alternatif Yatırım, Gedik Yatırım, İntegral Yatırım, İş Yatırım, QNB Finansinvest, Şeker Yatırım, Ünlü&Co, Yatırım Finansman, ve Ziraat Yatırım’ın güncel model portföylerini araştırdık. En çok Garanti BBVA, Türk Telekom, Turkcell, Koç Holding, Erdemir, Tofaş ve YKB önerildi.

CEREN ORAL BALABAN

[email protected]

13-26 Aralık 2020 tarihli sayıdan

En çok önerilen yedi hissenin özel analizi ise şöyle:

1. ERDEMİR Önceki Sonraki