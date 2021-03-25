Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaybederek günü 1.394,36 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 443 bin 495 liraya çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,34 ile metal, ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,33, sanayi endeksi yüzde 1,53, hizmetler endeksi yüzde 0,29 ve teknoloji endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,47 puan ve yüzde 1,21 düşüşle 1.430,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26’sı prim yaptı, 72’si geriledi. Garanti Bankası, SASA Polyester, Koza Altın, Türk Hava Yolları ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE? YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve vaka sayılarındaki yükselişe paralel bazı ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırmasının, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin endişeleri artırdığını belirtti. Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, tüketici güven endeksi, Almanya’da Ifo endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

– Altının onsu 1.735,02 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.735,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 yükselişle 443 bin 495 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9353 lira, satışta 7,9671 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9610 lira, satışta 7,9929 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,43’ten, bileşik getirisi de yüzde 19,28’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1788, sterlin/dolar paritesi 1,3720, dolar/yen paritesi de 109,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,95 azalışla 61,52 dolardan işlem görüyor.

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