Aydem Yenilenebilir Enerji, Çan2 Termik Santral ve Biotrend Enerji hisselerinin işlem tarihleri KAP’ta duyuruldu. Buna göre Biotrend 28 Nisan, Aydem 29 Nisan ve Çan2 30 Nisan’da işlem görmeye başlayacak.

Ön talep toplama süreçleri tamamlanan üç yeni şirketin borsada işlem görme tarihleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan ayrı açıklamalarla duyuruldu.

Buna göre Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları payları 28 Nisan’da 18 TL/pay baz fiyat, “BIOEN.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. 19-21 Nisan tarihleri arasında ön talep toplanan Biotrend’de halka arz büyüklüğü 750 milyon TL olarak kaydedilmişti.

Nisan ayında talep toplayan bir başka şirket Aydem Yenilenebilir Enerji‘nin payları da 29 Nisan’dan itibaren Yıldız Pazar’da 9,90 TL/pay baz fiyat, “AYDEM.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. 19-22 Nisan tarihlerinde talep toplayan şirket halka arzdan 1,3 milyar TL’lik gelir elde etmişti.

Son olarak Çan2‘nin payları da 3,90 TL/pay baz fiyat ve “CANTE.E” kodu ile 30 Nisan’da işlemlere açılacak.

Aydem Yenilenebilir Enerji payları 29 Nisan’tan itibaren ve Çan2 Termik payları 30 Nisan’tan itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. 21-22 Nisan tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü ise 290 milyon TL olmuştu.