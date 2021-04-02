Borsa İstanbul’da halka arz atağı yaşanıyor. 2020’de sekiz şirketin arzından sonra 2021’in ilk iki ayında Işık Plastik ve Türk İlaç ve Serum’un halka arzlarıda başarıyla tamamlandı. Halka arzlara yönelimin sürmesi bekleniyor.
Şu an SPK’ya başvurup halka arz sürecini başlatan 17 şirket var.
2020, COVİD-19 salgınının da etkisiyle piyasalar açısından oldukça zorlu geçse de BİST-100 Endeksi, geçen yıl yatırımcılarına yaklaşık yüzde 30 kazandırdı.
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