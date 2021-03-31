Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 4,06 puan azalarak 1.391,73 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 1,68 puan ve yüzde 0,12 kazançla 1.397,47 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.389,86, en yüksek 1.403,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 1.391,73 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,63 ve sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.430,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34’ü prim yaptı, 59’u geriledi. Garanti Bankası, SASA Polyester, Koza Altın, Ford Otomotiv ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.037.819.399
|Sasa Polyester
|1.553.137.434
|Petkim
|1.215.806.739
|Kardemir (D)
|1.174.174.919
|Gübre Fabrik.
|1.102.496.456
|Türk Hava Yolları
|851.664.050
|Koza Altın
|813.551.192
|Şişe Cam
|758.787.763
|Ereğli Demir Çelik
|745.808.719
|Akbank
|588.317.246
|Otokar
|564.560.871
|Odaş Elektrik
|561.523.023
|Turkcell
|529.588.351
|Emlak Konut GMYO
|460.905.843
|Vestel
|431.497.447
|İndeks Bilgisayar
|397.786.451
|Bim Mağazalar
|393.905.820
|Vakıflar Bankası
|379.655.441
|Yapı ve Kredi Bank.
|371.354.767
|Tüpraş
|362.167.935
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|46,46
|42,24
|9,99
|Selçuk Ecza Deposu
|12,59
|11,45
|9,96
|Verusa Holding
|64,00
|59,15
|8,20
|Konya Çimento
|1.247,00
|1.166,70
|6,88
|Net Holding
|5,39
|5,06
|6,52
|Ege Endüstri
|1.606,20
|1.509,10
|6,43
|Deva Holding
|31,62
|29,80
|6,11
|Torunlar GMYO
|3,85
|3,64
|5,77
|Bizim Mağazaları
|15,42
|14,64
|5,33
|Otokar
|399,30
|379,70
|5,16
|Kardemir (D)
|7,67
|7,38
|3,93
|Çemtaş
|16,69
|16,07
|3,86
|Vestel
|30,90
|29,76
|3,83
|Good-Year
|9,20
|8,87
|3,72
|Mavi Giyim
|54,60
|52,90
|3,21
|MLP Sağlık
|25,60
|24,82
|3,14
|Logo Yazılım
|139,00
|134,90
|3,04
|İndeks Bilgisayar
|32,08
|31,20
|2,82
|İskenderun Demir Çelik
|12,80
|12,46
|2,73
|Türk Traktör
|221,70
|215,90
|2,69
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|29,18
|30,10
|-3,06
|Karsan Otomotiv
|4,38
|4,50
|-2,67
|Kerevitaş Gıda
|5,74
|5,89
|-2,55
|Aksa Enerji
|11,49
|11,76
|-2,30
|Enka İnşaat
|8,13
|8,30
|-2,05
|Özak GMYO
|5,74
|5,86
|-2,05
|Netaş Telekom.
|32,12
|32,78
|-2,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|39,68
|40,42
|-1,83
|Koza Altın
|129,00
|131,00
|-1,53
|Bagfaş
|27,42
|27,80
|-1,37
|İş GMYO
|2,29
|2,32
|-1,29
|Odaş Elektrik
|3,87
|3,92
|-1,28
|Pegasus
|87,75
|88,80
|-1,18
|Doğan Holding
|3,38
|3,42
|-1,17
|Zorlu Enerji
|2,58
|2,61
|-1,15
|Halk GMYO
|3,56
|3,60
|-1,11
|İş Y. Men. Değ.
|19,70
|19,88
|-0,91
|Migros Ticaret
|39,48
|39,84
|-0,90
|Emlak Konut GMYO
|2,38
|2,40
|-0,83
|Akiş GMYO
|2,42
|2,44
|-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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