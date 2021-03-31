Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 4,06 puan azalarak 1.391,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,68 puan ve yüzde 0,12 kazançla 1.397,47 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.389,86, en yüksek 1.403,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 1.391,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,63 ve sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.430,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34’ü prim yaptı, 59’u geriledi. Garanti Bankası, SASA Polyester, Koza Altın, Ford Otomotiv ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.037.819.399 Sasa Polyester 1.553.137.434 Petkim 1.215.806.739 Kardemir (D) 1.174.174.919 Gübre Fabrik. 1.102.496.456 Türk Hava Yolları 851.664.050 Koza Altın 813.551.192 Şişe Cam 758.787.763 Ereğli Demir Çelik 745.808.719 Akbank 588.317.246 Otokar 564.560.871 Odaş Elektrik 561.523.023 Turkcell 529.588.351 Emlak Konut GMYO 460.905.843 Vestel 431.497.447 İndeks Bilgisayar 397.786.451 Bim Mağazalar 393.905.820 Vakıflar Bankası 379.655.441 Yapı ve Kredi Bank. 371.354.767 Tüpraş 362.167.935

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 46,46 42,24 9,99 Selçuk Ecza Deposu 12,59 11,45 9,96 Verusa Holding 64,00 59,15 8,20 Konya Çimento 1.247,00 1.166,70 6,88 Net Holding 5,39 5,06 6,52 Ege Endüstri 1.606,20 1.509,10 6,43 Deva Holding 31,62 29,80 6,11 Torunlar GMYO 3,85 3,64 5,77 Bizim Mağazaları 15,42 14,64 5,33 Otokar 399,30 379,70 5,16 Kardemir (D) 7,67 7,38 3,93 Çemtaş 16,69 16,07 3,86 Vestel 30,90 29,76 3,83 Good-Year 9,20 8,87 3,72 Mavi Giyim 54,60 52,90 3,21 MLP Sağlık 25,60 24,82 3,14 Logo Yazılım 139,00 134,90 3,04 İndeks Bilgisayar 32,08 31,20 2,82 İskenderun Demir Çelik 12,80 12,46 2,73 Türk Traktör 221,70 215,90 2,69

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 29,18 30,10 -3,06 Karsan Otomotiv 4,38 4,50 -2,67 Kerevitaş Gıda 5,74 5,89 -2,55 Aksa Enerji 11,49 11,76 -2,30 Enka İnşaat 8,13 8,30 -2,05 Özak GMYO 5,74 5,86 -2,05 Netaş Telekom. 32,12 32,78 -2,01 Alcatel Lucent Teletaş 39,68 40,42 -1,83 Koza Altın 129,00 131,00 -1,53 Bagfaş 27,42 27,80 -1,37 İş GMYO 2,29 2,32 -1,29 Odaş Elektrik 3,87 3,92 -1,28 Pegasus 87,75 88,80 -1,18 Doğan Holding 3,38 3,42 -1,17 Zorlu Enerji 2,58 2,61 -1,15 Halk GMYO 3,56 3,60 -1,11 İş Y. Men. Değ. 19,70 19,88 -0,91 Migros Ticaret 39,48 39,84 -0,90 Emlak Konut GMYO 2,38 2,40 -0,83 Akiş GMYO 2,42 2,44 -0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)