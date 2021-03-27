Finansal teknoloji şirketi Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ’nin şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

30-31 MART’TA TALEP TOPLANACAK

30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak Matriks’in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.

– “İlk kez bir finansal teknoloji firması halka arz edilecek”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk kez bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını belirterek, “18 yıl önce kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız.” ifadelerini kullandı.

Matriks’in yatırımcılarını önemsediğini ve bunun için yatırımcıyı koruyacak taahhütler sunduklarını aktaran Tutar, şunları kaydetti:

“Yatırımcılarımıza, 22 gün geri alım, şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağı garantisi veriyoruz. Bununla birlikte, yine iki yıl süreyle hedeflenen FAVÖK seviyelerine ulaşamazsak yatırımcımıza yüzde 20’ye kadar bedelsiz hisse taahhüdünde bulunuyoruz. Buna göre; ilk yıl için 54 milyon 9 bin TL rakamına ulaşamazsak yüzde 10, 30 milyon TL rakamına ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse taahhüdümüz var.

Birinci yılda hedefe ulaşılması halinde taahhüdümüzü ikinci yıla taşıyoruz ve hedeflenen 75 milyon 841 bin TL rakamına ulaşamazsak yüzde 10, 40 milyon TL rakamına ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse taahhüdü veriyoruz. Ayrıca kar dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 25’lik kısmının temettü olarak dağıtılmasını hedefliyoruz.”

Tutar, 2020 yılında veri terminali kullanıcı sayısının yüzde 74, mobil ürünler kullanıcı sayısının ise yüzde 183 artış gösterdiğine dikkati çekerek, “Son 4-5 yılda kurumsallaşma adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında halka arzı en büyük adım olarak değerlendiriyoruz. Bu süreç, teknoloji firmalarının kalıcılığı ve sektörün paydaşı olması bakımından da son derece önemli bir kazanım.” değerlendirmesinde bulundu.

AA’nın aktardığı habere göre Matriks’in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan izahnamesine göre şirketin net satış geliri, 2019’un 12 aylık döneminde 70 milyon 548 bin 624 TL, 2020’nin 12 aylık döneminde ise bir önceki yıla göre yüzde 60,75 artışla 113 milyon 410 bin 270 TL olarak gerçekleşti.

Yatırımcılar, 30-31 Mart tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan “MTRKS.HE” koduyla talepte bulunabilecek. AA