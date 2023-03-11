BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (6-10 Mart 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,30 kazançla 5.384,56 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.221,93 puanı, en yüksek 5.503,09 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,02 artışla 5.243,91 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,43 kazançla 8.785,30 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,07 primle 4.378,05 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,52 değerle 5.636,54 puana yükseldi.

İş Bankası (C) en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,54 ile İş Bankası (C) oldu. İş Bankası (C)’yi yüzde 19,88 ile Garanti Bankası, yüzde 19,34 ile Yayla Gıda izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,71 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 12,45 ile Kimteks Poliüretan, yüzde 10,53 ile Zorlu Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 256 milyar 508,7 milyon lirayla Sasa Polyester, 218 milyar 594,4 milyon lirayla Koç Holding ve 215 milyar 810 milyon lirayla Ford Otosan oldu.

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