ARA
Bist 100
5384,56
-1,13%
Bist 100
Dolar/TL
18,9677
0,0502%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1768
0,4842%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0639
0,5648%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1138,77
2,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (6-10 Mart 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (6-10 Mart 2023)

Haftayı ortalama yüzde 3,30 kazançla tamamlayan BIST 100 endeksinde, en çok yükselen hisse İş Bankası (C) olurken, en çok değer kaybeden Doğuş Otomotiv oldu.

11 Mart 2023 | 15:10
0
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (6-10 Mart 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,30 kazançla 5.384,56 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.221,93 puanı, en yüksek 5.503,09 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,02 artışla 5.243,91 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,43 kazançla 8.785,30 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,07 primle 4.378,05 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,52 değerle 5.636,54 puana yükseldi.

İş Bankası (C) en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,54 ile İş Bankası (C) oldu. İş Bankası (C)’yi yüzde 19,88 ile Garanti Bankası, yüzde 19,34 ile Yayla Gıda izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,71 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 12,45 ile Kimteks Poliüretan, yüzde 10,53 ile Zorlu Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 256 milyar 508,7 milyon lirayla Sasa Polyester, 218 milyar 594,4 milyon lirayla Koç Holding ve 215 milyar 810 milyon lirayla Ford Otosan oldu.

.

İlgili Haberler
Bist 100 hisselerinin teknik analizi (11.03.2023)
Bist 100 hisselerinin teknik analizi (11.03.2023)
0
  • ALTIN GRAM - TL 1138,77 2,09%
  • ALTIN ONS 1867,46 2,01%
  • BIST 100 5384,56 -1,13%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9677 0,0502%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1768 0,4842%
  • EURO/USD 1,0639 0,5648%
  • INGILIZ STERLINI 1,20255 0,89396%
  • JAPON YENI 134,86 -0,932%
  • KANADA DOLARI 1,38326 -0,00398%
  • RUS RUBLESI 75,9 -0,0329%
Günün En Çok Okunanları
Elektrikli Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Depremzedeler için 'adres beyanı' duyurusu: Son tarih 17 Mart!
Depremzedeler için 'adres beyanı' duyurusu: Son tarih 17 Mart!
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını açıkladı
Çinli milyarderler neden kayboluyor?
GERİ
İLERİ
Elektrikli Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Depremzedeler için 'adres beyanı' duyurusu: Son tarih 17 Mart!
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Depremzedeler için 'adres beyanı' duyurusu: Son tarih 17 Mart!
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını açıkladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL