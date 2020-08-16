ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI *

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 19.74 ile Çimsa ve yüzde 14.42 ile Ford Otosan olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.01 ve yüzde 9.23 ile Hektaş ve Çemtaş hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.44 milyar TL ile Emlak Konut GMYO hissesinde olurken, bu şirketi 7.22 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.19 yükselişle 1,084 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 148 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 20.36 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 41.20 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 90.65 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,075 ve 1,067 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,094 ve 1,105 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.51 baz puan artarak yüzde 53.85 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 14.60 seviyesinde bulunuyor.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 4.68 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.52 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.52-4.40

Satım aralığı: 5.33-5.68

Yabancı Payı (%) : 48.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.29 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 23.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 21.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.89 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.10-19.60

Satım aralığı: 21.80-24.00

Yabancı Payı (%) : 57.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.88 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK *

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 8.08 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 8.59 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.14 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.30-8.05

Satım aralığı: 8.70-9.15

Yabancı Payı (%) : 34.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

6.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.28 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.84 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.30-6.20

Satım aralığı: 7.28-7.80

Yabancı Payı (%) : 45.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.55 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 4.66 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.03 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.66 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.66-4.50

Satım aralığı: 5.03-5.25

Yabancı Payı (%) : 42.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 2.57 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.56 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.56-2.42

Satım aralığı: 2.94-3.10

Yabancı Payı (%) : 13.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.09 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

14.39-15.46 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.84 seviyesinin altında kapanışlarda 13.50 seviyesine gerileyebilir. 16.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.50-12.90

Satım aralığı: 16.30-17.00

Yabancı Payı (%) : 71.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.79 puan azaldı.

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 79.7 seviyesinin altındaki kapanışlar, 76.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 79.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 85.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 76.50-71.50

Satım aralığı: 85.00-86.50

Yabancı Payı (%) : 52.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.37 puan azaldı.

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 12.87 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 13.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.20-11.20

Satım aralığı: 13.90-14.40

Yabancı Payı (%) : 52.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.

GÜÇ KAYBEDİYOR

43.18 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 34.52 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 37.08 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 36.25-33.50

Satım aralığı: 41.50-42.75

Yabancı Payı (%) : 42.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 43 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 47.78 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 49.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 45.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 45.50-44.25

Satım aralığı: 49.00-52.50

Yabancı Payı (%) : 10.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 3.81 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.34 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.34-3.16

Satım aralığı: 3.94-4.02

Yabancı Payı (%) : 17.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 7.69 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.55 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.30-7.03

Satım aralığı: 8.55-8.90

Yabancı Payı (%) : 62.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.75 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

7.19 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.50-6.48

Satım aralığı: 6.85-7.05

Yabancı Payı (%) : 24.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 6.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.88 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.89 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.88-5.75

Satım aralığı: 6.10-6.35

Yabancı Payı (%) : 16.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.46 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.64 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.64-4.48

Satım aralığı: 5.48-5.73

Yabancı Payı (%) : 6.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

16.45-18.55 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.88 seviyesinin altında kapanışlarda 16.20 seviyesine gerileyebilir. 17.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.20-15.90

Satım aralığı: 17.30-18.30

Yabancı Payı (%) : 48.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.