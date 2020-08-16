NEDEN YÜKSELDİ?

+Gıda sektörü hisselerinde yükseliş devam ediyor. Geçen hafta yatırımcılara kazandıran gıda sektörü hisseleri Kent Gıda, Taze Kuru Gıda ve Fade Gıda oldu. Bu yükselişte mevsimselliğin ve pandemi nedeniyle gıda olan talebin devam etmesinin etkili olduğu yorumu yapılıyor.

+Ayes Çelik, 1 Ocak-30 Haziran dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre düzenlenmemiş Geçici Vergi Beyannamesi’ni açıkladı. Şirket, altı aylık dönemde 214,2 milyon TL brüt satış, 213,9 milyon TL net satış rakamına ulaştı. Ayes Çelik’in bu dönemde net kârı ise 4,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Başarılı sonuçların da etkisiyle şirket hisseleri geçen hafta yatırımcılarına kazandırdı.

+Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Marshall Boya paylarında 13 Ağustos tarihli işlemlerden 27 Ağustos tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacak. Bu karara rağmen hissenin geçen haftayı getiriyle kapatması dikkat çekti.

NEDEN DÜŞTÜ?

-2019’un ilk altı ayında 221 bin TL zarar açıklayan Burçelik Vana, 2020 Ocak-Haziran döneminde 652 bin TL net zarar elde etti. Aynı dönemler arasında net satışlar ise 4,6 milyon TL’den 3,5 milyon TL’ye geriledi. Hissenin fiyatının geçen hafta gerilediği görüldü.

-Saray Matbaacılık hisselerinde 12 ve 13 Ağustos’ta işlem sırasında sürekli işleme ara verildi, tek fiyat emir toplama başladı. Her iki hisse de geçen hafta fiyatı en çok gerileyen hisseler arasında yer aldı.

-Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisseler arasında yer alan Ral Yatırım Holding geçen hafta ise düşüşteydi.

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