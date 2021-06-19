ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endekste volatilitenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler % 7.78 ile Mavi Giyim ve % 6.05 ile MLP Sağlık olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla % 37.34 ve % 12.60 ile Bera Holding ve Ege Gübre hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.80 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 5.42 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.78 azalışla 1,391 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 161 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 14.16 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 35.71 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.23 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -153.94 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,413 ve 1,434 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,379 ve 1,367 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.23 baz puan artarak yüzde 42.35 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.46 seviyesinde bulunuyor.

FORD OTOSAN

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 170.3 seviyesinin altındaki kapanışlar, 160.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 170.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 181.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 168.00-167.00

Satım aralığı: 181.00-185.00

Yabancı Payı (%) : 68.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.01 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

DESTEĞİNDE

8.53 seviyesinin üzerine çıkamadı. Yükselen trend desteğinde, satışların sürmesi halinde 7.75 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8.16 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.75-7.60

Satım aralığı: 8.35-8.70

Yabancı Payı (%) : 52.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 53.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48.75 seviyesine doğru gerileyebilir. 53.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 60.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 48.75-46.50

Satım aralığı: 60.00-62.50

Yabancı Payı (%) : 8.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

HEKTAŞ

DÜŞÜŞTE

8.72 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 8.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.33-6.13

Satım aralığı: 8.90-9.95

Yabancı Payı (%) : 5.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEĞİNDE

Kısa vadeli yatay kanal desteğine geldi.18.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.70 seviyesindeki yükselen trend desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 19.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.40-14.40

Satım aralığı: 19.50-20.70

Yabancı Payı (%) : 65.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

KOZA ALTIN

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.126.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 117.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 127.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 110.00-101.00

Satım aralığı: 127.00-131.00

Yabancı Payı (%) : 26.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.48 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

DESTEĞİNDE

16.15 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 14.43 seviyesindeki yükselen trend desteğinin altına kayması durumunda güç kaybı devam edebilir. 14.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.90-11.00

Satım aralığı: 16.00-16.80

Yabancı Payı (%) : 24.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

GÜÇ KAYBEDİYOR

34.38 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 32.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 32.94 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 32.00-31.50

Satım aralığı: 34.25-35.75

Yabancı Payı (%) : 36.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

MLP SAĞLIK

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 20.98 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 22.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 24.90 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 21.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.70-20.90

Satım aralığı: 24.90-27.00

Yabancı Payı (%) : 61.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.06 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK

1.90 ÖNEMLİ

Hissede uzun vadeli yükselen trend desteği 1.90 seviyesinde. Bu seviyenin altındaki kapanışlarda 1.70 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 1.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.15 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.79-1.60

Satım aralığı: 2.15-2.56

Yabancı Payı (%) : 0.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.84 puan azaldı.

OTOKAR

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 281.4 seviyesinin altındaki kapanışlar, 257.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 281.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 300.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 257.50-255.00

Satım aralığı: 300.00-322.50

Yabancı Payı (%) : 9.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.74 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO

DESTEĞİNDE

Alçalan kanalı kırdı. 7.36 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.85 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.85-6.58

Satım aralığı: 7.20-7.28

Yabancı Payı (%) : 1.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

PEGASUS

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 81.9 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 75.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 80.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 75.00-74.00

Satım aralığı: 80.50-81.00

Yabancı Payı (%) : 30.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.36 puan azaldı.

PETKİM

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 5.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.35 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 5.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.15 seviyesi hedef olacaktır. Yükselen kanal desteğini kırdı.

Alım aralığı : 5.35-5.20

Satım aralığı: 6.15-6.30

Yabancı Payı (%) : 24.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.9.56 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.55 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.77 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.55-8.45

Satım aralığı: 9.30-9.55

Yabancı Payı (%) : 56.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

SASA POLYESTER

ÜÇGEN DESTEĞİNDE

Simetrik üçgen içerisinde hareket ediyor. 32.22 seviyesindeki üçgen desteğinin altındaki kapanışlarda satış baskısı artabilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 33.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.00-30.50

Satım aralığı: 33.00-33.50

Yabancı Payı (%) : 4.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

SELÇUK ECZA DEPOSU

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 9.27 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 8.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.10-8.00

Satım aralığı: 9.00-9.55

Yabancı Payı (%) : 23.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.