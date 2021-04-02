ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 31.99 ile Fenerbahçe Futbol ve yüzde 31.11 ile Jantsa Jant Sanayi olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 18.25 ve yüzde 5.16 ile Net Holding ve Mavi Giyim hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 14.25 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 5.25 milyar TL ile Sasa Polyester takip etti.

Endeksin yükselişinde Otomotiv Yan Sanayi sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.31 yükselişle 1,427 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 171 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 21.02 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

Endeksin 20 ve 50 günlük ortalamalarının altında olması satış baskısı yaratabilir. RSI göstergesi 41.54 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 90.84 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,408 ve 1,390 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,436 ve 1,445 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.17 baz puan azalarak yüzde 43.07 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 19.02 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

4.28 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.43 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4.89 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.28 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.28-4.10

Satım aralığı: 5.43-5.95

Yabancı Payı (%) : 51.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.32 puan azaldı.

ARÇELİK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 34.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 33.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 33.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 33.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 34.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 33.00-32.25

Satım aralığı: 34.50-35.50

Yabancı Payı (%) : 61.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişim göstermedi.

BİM MAĞAZALAR

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 72.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 70.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 69.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 70.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 74.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 69.50-67.50

Satım aralığı: 71.00-71.75

Yabancı Payı (%) : 57.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 3.15 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.51 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.20-3.08

Satım aralığı: 3.34-3.48

Yabancı Payı (%) : 28.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.02 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

İZLENMELİ

1.82 – 2.03 aralığında hareket eden hisse 1.92 seviyesinin altında kapanışlarda 1.74 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.11 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.74-1.52

Satım aralığı: 2.11-2.31

Yabancı Payı (%) : 25.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.53 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

ATAKTA

15.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 15.27 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 14.40 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.40-13.60

Satım aralığı: 16.60-17.10

Yabancı Payı (%) : 30.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

FORD OTOSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 184.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 214.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 192.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 192.00-175.00

Satım aralığı: 214.00-223.00

Yabancı Payı (%) : 69.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.01 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.98 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.98-5.63

Satım aralığı: 8.10-8.95

Yabancı Payı (%) : 42.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -5.09 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 76.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 74.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 71.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 74.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 76.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 71.50-69.00

Satım aralığı: 76.00-78.00

Yabancı Payı (%) : 8.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

İHLAS HOLDİNG

İZLENMELİ

0.72 – 0.81 aralığında hareket eden hisse 0.76 seviyesinin altında kapanışlarda 0.69 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 0.84 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 0.69-0.53

Satım aralığı: 0.84-0.98

Yabancı Payı (%) : 1.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 4.79 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.62 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.62-4.54

Satım aralığı: 5.40-5.88

Yabancı Payı (%) : 36.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.16 puan azaldı.

KARTONSAN

İZLENMELİ

67 – 72.8 aralığında hareket eden hisse 70.9 seviyesinin altında kapanışlarda 69.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 70.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 75.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 69.00-67.50

Satım aralığı: 71.50-75.00

Yabancı Payı (%) : 2.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 20.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 20.12 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 21.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.10-16.50

Satım aralığı: 21.70-21.80

Yabancı Payı (%) : 67.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.22 puan azaldı.

KOZA ALTIN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 122.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 120.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 116.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 120.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 124.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 116.00-115.00

Satım aralığı: 124.00-127.00

Yabancı Payı (%) : 22.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.81 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

13.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 15.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 14.36 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.40-13.00

Satım aralığı: 15.00-16.10

Yabancı Payı (%) : 30.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.14 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

İZLENMELİ

34.1 – 36.62 aralığında hareket eden hisse 36.24 seviyesinin altında kapanışlarda 34.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 36.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 37.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 34.00-33.00

Satım aralığı: 37.50-41.25

Yabancı Payı (%) : 35.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.21 puan azaldı.

SELÇUK ECZA DEPOSU

DİRENÇTE ZORLANDI

10.33-11.29 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.74 seviyesinin altında kapanışlarda 10.10 seviyesine gerileyebilir. 11.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.10-9.90

Satım aralığı: 11.10-12.00

Yabancı Payı (%) : 24.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.25 puan azaldı.