ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 43.20 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 31.68 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.68 azalışla 9,317 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 245 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 92.42 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 41.38 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.84 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9,404 ve 9,491 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,260 ve 9,202 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 45.22 seviyesinde bulunuyor.



ALARKO HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

93.05-101 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 96 seviyesinin altında kapanışlarda 94.50 seviyesine gerileyebilir. 97.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 97.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 94.50-85.50

Satım aralığı: 97.50-105.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



ARÇELİK



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 121.4 seviyesinin altındaki kapanışlar, 109.52 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 121.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 133.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 115.00-99.50

Satım aralığı: 133.00-121.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.026 puan azaldı.



ASTOR ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 99.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 96.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 104.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 96.00-95.50

Satım aralığı: 104.00-108.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.05

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.056 puan azaldı.



COCA COLA İÇECEK



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 52.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 56.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 59.33 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 53.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 53.00-51.00

Satım aralığı: 56.50-53.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.065 puan arttı.



ÇİMSA



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 47.56 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 48.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 52.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48.50-47.75

Satım aralığı: 50.00-49.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.020 puan arttı.



ENERJİSA ENERJİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

65.3 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 59.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 61.75 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 59.50-58.50

Satım aralığı: 64.00-61.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.64.05 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 56.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 64.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 56.50-54.00

Satım aralığı: 61.00-66.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.107 puan azaldı.



GARANTİ BANKASI



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.109.1 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 98.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 109.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 98.50-93.00

Satım aralığı: 109.00-120.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.065 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 68.2 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 61.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 67.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 61.00-59.50

Satım aralığı: 67.00-69.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.71Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

470.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 506.63 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 496.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 470.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 470.00-452.50

Satım aralığı: 482.50-525.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



PETKİM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 16.2 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 16.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 17.64 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 16.50-16.40

Satım aralığı: 16.80-16.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.029 puan arttı.



SASA POLYESTER



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 3.97 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 4.23 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 4.62 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 3.76 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 3.76-3.66

Satım aralığı: 4.62-4.32

Endeks Ağırlığı (%): 1.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.077 puan arttı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 35.96 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 37.98 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 40.16 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 36.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 36.25-36.00

Satım aralığı: 38.25-38.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.025 puan arttı.



TEKFEN HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 132.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 143.85 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 128.57 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 135.00-99.50

Satım aralığı: 137.00-186.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.028 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 53.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 50.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 52 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 50.00-48.50

Satım aralığı: 53.50-50.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.89

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.022 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 20.36 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 22.60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 19.00-18.60

Satım aralığı: 22.60-24.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.



VESTEL



GÜÇ KAYBEDİYOR

47.92 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 44.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 45.5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 44.00-40.00

Satım aralığı: 47.75-54.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.