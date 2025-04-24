Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket (21-25 Nisan temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 10 şirket bulunuyor. İşte o şirketler:



1 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL net 1,2713454 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,2118909 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

2 ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA) Şirket pay başına brüt 2,87 TL, net 2,4395 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

3 KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV) Şirket pay başına brüt 1,10 TL, net 0,9350000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

4 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR) Şirket pay başına brüt 14 TL, net 11,90 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

5 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR) Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,36 TL, net 0,3060 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1020 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Nisan, ödeme tarihi 25 Nisan.

6 ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (CLEBI) Pay başına brüt 147,50 TL, net 125,3750 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan.

7 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (BRYAT) Pay başına brüt 58,5665940 TL, net 49,7816049 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan 2025.

8 GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (GLCVY) Pay başına brüt 2,5053686 TL, net 2,1295633 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan 2025.

9 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY) 3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375 TL temettü dağıtılacak. İlk iki taksit net 1,5 TL. Son taksit ise 1,9375. Birinci taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi 29 Nisan 2025. Diğer taksitler ise temmuz ve ekim aylarında ödenecek.