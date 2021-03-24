Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 36,44 puan artarak 1.413,86 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 0,05 puan kayıp ve yatay açılışla 1.377,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.371,72, en yüksek 1.421,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,65 yükselişle 1.413,86 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,20, sanayi endeksi yüzde 3,09, hizmetler endeksi yüzde 3,16 ve teknoloji endeksi yüzde 3,09 değer kazandı.
24 MART BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.195.729.580
|SASA Polyester
|2.034.869.886
|Petkim
|1.038.902.353
|Ford Otosan
|966.512.905
|Şişe Cam
|943.995.297
|Akbank
|903.342.258
|Türk Hava Yolları
|834.723.000
|Kardemir (D)
|826.905.984
|Koza Altın
|806.672.256
|Ereğli Demir Çelik
|757.036.144
|Yapı ve Kredi Bankası
|598.046.708
|Vestel
|556.996.845
|ASELSAN
|471.653.363
|Gübre Fabrikaları
|449.523.334
|Tüpraş
|443.946.223
|Koç Holding
|420.550.834
|Emlak Konut GMYO
|401.232.063
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|380.887.131
|Vakıflar Bankası
|377.877.276
|Odaş Elektrik
|376.108.986
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.171,60
|1.065,10
|10,00
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,44
|14,95
|9,97
|Bagfaş
|23,50
|21,38
|9,92
|Brisa
|29,20
|26,60
|9,77
|Albaraka Türk
|1,82
|1,66
|9,64
|Tat Gıda
|9,68
|8,83
|9,63
|Türk Traktör
|236,00
|215,80
|9,36
|Türkiye Sigorta
|6,34
|5,80
|9,31
|İş GMYO
|2,04
|1,88
|8,51
|Pınar Süt
|21,70
|20,00
|8,50
|Gübre Fabrikaları
|76,80
|70,80
|8,47
|Sasa Polyester
|47,30
|43,64
|8,39
|Özak GMYO
|5,25
|4,86
|8,02
|Arçelik
|35,50
|32,90
|7,90
|Odaş Elektrik
|3,52
|3,27
|7,65
|Borusan Mannesmann
|28,82
|26,78
|7,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,72
|23,00
|7,48
|Alarko GMYO
|27,04
|25,20
|7,30
|Kartonsan
|71,00
|66,20
|7,25
|Vestel
|34,20
|31,90
|7,21
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 806 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 EN BÜYÜK 20 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|72.708.552.000
|10,32
|Koç Holding
|51.529.448.376
|1,11
|Ereğli Demir Çelik
|50.225.000.000
|1,26
|Enka İnşaat
|44.800.000.000
|0,91
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|5,84
|Sasa Polyester
|39.259.000.000
|13,60
|ASELSAN
|34.861.200.000
|1,95
|Turkcell
|33.330.000.000
|1,60
|İskenderun Demir Çelik
|32.625.000.000
|1,48
|Garanti Bankası
|30.240.000.000
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|25.651.200.000
|23,75
|Akbank
|25.532.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|24.360.000.000
|2,02
|Arçelik
|23.988.351.278
|1,74
|Tüpraş
|23.063.608.320
|2,01
|Şişe Cam
|22.606.519.735
|1,02
|İş Bankası (C)
|22.274.851.500
|0,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.836.924.363
|0,40
|Coca Cola İçecek
|18.378.289.000
|2,40
|Koza Altın
|18.117.000.000
|2,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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