Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 36,44 puan artarak 1.413,86 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 0,05 puan kayıp ve yatay açılışla 1.377,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.371,72, en yüksek 1.421,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,65 yükselişle 1.413,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,20, sanayi endeksi yüzde 3,09, hizmetler endeksi yüzde 3,16 ve teknoloji endeksi yüzde 3,09 değer kazandı.

24 MART BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 7.195.729.580 SASA Polyester 2.034.869.886 Petkim 1.038.902.353 Ford Otosan 966.512.905 Şişe Cam 943.995.297 Akbank 903.342.258 Türk Hava Yolları 834.723.000 Kardemir (D) 826.905.984 Koza Altın 806.672.256 Ereğli Demir Çelik 757.036.144 Yapı ve Kredi Bankası 598.046.708 Vestel 556.996.845 ASELSAN 471.653.363 Gübre Fabrikaları 449.523.334 Tüpraş 443.946.223 Koç Holding 420.550.834 Emlak Konut GMYO 401.232.063 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 380.887.131 Vakıflar Bankası 377.877.276 Odaş Elektrik 376.108.986

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 1.171,60 1.065,10 10,00 İş Yatırım Menkul Değerler 16,44 14,95 9,97 Bagfaş 23,50 21,38 9,92 Brisa 29,20 26,60 9,77 Albaraka Türk 1,82 1,66 9,64 Tat Gıda 9,68 8,83 9,63 Türk Traktör 236,00 215,80 9,36 Türkiye Sigorta 6,34 5,80 9,31 İş GMYO 2,04 1,88 8,51 Pınar Süt 21,70 20,00 8,50 Gübre Fabrikaları 76,80 70,80 8,47 Sasa Polyester 47,30 43,64 8,39 Özak GMYO 5,25 4,86 8,02 Arçelik 35,50 32,90 7,90 Odaş Elektrik 3,52 3,27 7,65 Borusan Mannesmann 28,82 26,78 7,62 Kordsa Teknik Tekstil 24,72 23,00 7,48 Alarko GMYO 27,04 25,20 7,30 Kartonsan 71,00 66,20 7,25 Vestel 34,20 31,90 7,21

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 806 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 EN BÜYÜK 20 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 72.708.552.000 10,32 Koç Holding 51.529.448.376 1,11 Ereğli Demir Çelik 50.225.000.000 1,26 Enka İnşaat 44.800.000.000 0,91 Bim Mağazalar 41.896.800.000 5,84 Sasa Polyester 39.259.000.000 13,60 ASELSAN 34.861.200.000 1,95 Turkcell 33.330.000.000 1,60 İskenderun Demir Çelik 32.625.000.000 1,48 Garanti Bankası 30.240.000.000 0,49 Gübre Fabrikaları 25.651.200.000 23,75 Akbank 25.532.000.000 0,41 Türk Telekom 24.360.000.000 2,02 Arçelik 23.988.351.278 1,74 Tüpraş 23.063.608.320 2,01 Şişe Cam 22.606.519.735 1,02 İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,33 Yapı ve Kredi Bankası 18.836.924.363 0,40 Coca Cola İçecek 18.378.289.000 2,40 Koza Altın 18.117.000.000 2,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)