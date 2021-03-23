23 Mart borsada gün sonu rakamları… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kaybederek günü 1.377,43 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 441 bin 100 liraya yükseldi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 41,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,46 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,68 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,42 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 1,69, teknoloji endeksi yüzde 1,49 değer kazandı.

BIST 100’DE 43 HİSSE PRİM YAPTI

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,04 puan ve yüzde 0,84 düşüşle 1.420,72 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 53’ü geriledi. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Açılış sonrası Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girdi.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, bugün endeksin tekrar yüzde 10’a yakın değer kaybetmesi sonrası stop-loss (zarar kes) emirlerinin azaldığını ve gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi edip yükselişe geçerek 1.400,00 seviyesinin üstünü test ettiğini ancak bu seviyeden gelen satışlarla 1.375,00 – 1.380,00 bandında dengelendiğini belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde de tüketici güven endeksinin izleneceğini ifade etti.

Analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, ABD’de dayanıklı mal siparişleri verilerinin öne çıktığını kaydetti.

– Altının onsu 1.727,64 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.727,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 yükselişle 441 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8027 lira, satışta 7,8340 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8985 lira, satışta 7,9301 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,56’dan, bileşik getirisi de yüzde 19,42’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1875, sterlin/dolar paritesi 1,3792, dolar/yen paritesi de 108,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,05 kayıpla 62,27 dolardan işlem görüyor.

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