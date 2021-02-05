Borsa İstanbul’da bugün (5 Şubat) BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kaybederek günü 1.527,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,83 puan ve yüzde 0,67 azalışla 1.616,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38’i prim yaptı, 61’i geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Şişecam, Garanti BBVA, Turkcell ve Doğan Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

AA’nın görüşünü aktardığı analistler ABD’de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, ABD’de ve Çin’de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası düşüşlerde 1.505 puanın destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2020’de 39 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

2020 yıl sonunda cari işlemler hesabının 39 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini tahmin eder ekonomistler, 2020 yıl sonunda cari açığın 37,8 milyar dolar-41,3 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini öngörüyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını bekleyen ekonomistler, aralık döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,2 artacağını öngörüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koza Altın 3.002.525.243 Şişe Cam 1.421.406.745 Garanti Bankası 1.356.797.985 Turkcell 1.111.606.240 Doğan Holding 1.066.726.080 Türk Hava Yolları 965.861.098 Petkim 847.427.137 Emlak Konut GMYO 820.266.877 Odaş Elektrik 820.078.991 GSD Holding 759.189.534 Eczacıbaşı İlaç 712.568.124 Kardemir (D) 659.705.993 Kartonsan 573.305.067 T.S.K.B. 530.789.029 Karsan Otomotiv 519.545.135 Sasa Polyester 479.319.210 Koza Madencilik 477.317.142 Akbank 429.265.490 Yapı ve Kredi Bank. 425.315.012 Hektaş 415.215.276

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)