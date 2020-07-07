Ekonomist Dergisi’ne konuşan Alternatif Yatırım Genel Müdürü Attila Penbeci, yatırımcılara öncelikle aracı kurumlardan profesyonel destek almalarını veya bu işin uzmanı portföy yöneticileri tarafından yönetilen fonlara yatırım yapmalarını tavsiye ediyor.

Penbeci, kendi yatırımlarına bizzat karar vermek isteyen ve çok kısa vadeli pozisyon tercih edenlere, aracı kurumların araştırma departmanlarının yayınladığı teknik analiz ve ikili işlem önerilerini takip ederek bir yol belirlemelerini öneriyor. Atilla Penbeci, ”Kısa vadeli alım satım yapan yatırımcılara ise indirgenmiş nakit akımı değerlemesi ya da Şirket Değeri/FVAÖK oranı yerine momentuma dayalı teknik analiz göstergelerini ağırlıklı ortalamalarla birlikte dikkate alarak hisse tercihi yapmalarını tavsiye ediyoruz” diyor.

GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz ise yatırımcılar ilk etapta borsa endeksinin yükseleceğini öngörüyorlarsa iyi performans gösteren hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarına yatırım yapabileceklerini söylüyor.

Nergiz’e göre, bireysel olarak hisse senedi alacaklar ise hisse seçerken ev alır gibi seçici olmalı, lisanslı aracı kurumların araştırma raporları ve tavsiyelerine göre yatırım yapmalı, güvenilir olmayan kaynaklara ve tüyolara göre yatırım kararı almamalı ve uzmanlara danışmalı.

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