TL mevduata reel getirinin ekside olması, yatırımcıyı alternatif getiri arayışına yöneltti.

Pandemi sonrasında ekonomilerde risklere rağmen ‘V’ senaryosunun ön plana çıkması, hisse senedi piyasalarında hareketlenmeyi beraberinde getirdi. Yılbaşından bugüne Borsa İstanbul’a (BİST) 312 bin yeni yatırımcı geldi ve 1,5 milyon yatırımcı barajı aşıldı.

BES ve yatırım fonlarına da ilginin arttığı gözlendi. Peki bundan sonra piyasalarda yükseliş sürecek mi? Yatırımcı hisse alırken nelere dikkat etmeli? Kurumlar hangi hisseleri öneriyor? Kapak haberimizde bu sorulara yanıt aradık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.