Borusan Yatırım (BRYAT) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?

Borusan Yatırım (BRYAT) dün KAP'a yaptığı bildirimde kesinleşen kar payı kararını duyurdu. Buna göre, pay başına brüt 46,1987013 TL, net 41,5788311 TL temettü ödemesi yapılacak. Kar payı hak kullanım tarihi 18 Nisan 2024, kayıt tarihi 19 Nisan 2024 ve ödeme tarihi ise 22 Nisan 2024 olarak duyuruldu.

KAP BİLDİRİMİ

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimizin 17 Nisan 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2023 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 7.000.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 1.297.932.226,22 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, bu tutarın 1.165.696.590,90 TL 2023 yılı karından, 132.235.635,32 TL sinin ise geçmiş yıl karından karşılanmasına, şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

Böylelikle 2023 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 4.619,87, net % 4,157,88 oranında toplam brüt 1.299.338.476,22 TL kar payının 18 Nisan 2024 tarihinde nakden ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.