Yüzde yüz yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üreten Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka açılması için geri sayım başladı. Talep toplama süreci 15 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erecek. Borsa İstanbul’da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak. Halka arzda, pay başına fiyat 5,06 TL olarak belirlendi. Galata Wind Enerji A.Ş.’ye ait payların yüzde 25’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30’a çıkacak. Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.

‘Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı’ olacak olan Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş. yönetimi, halka arz başvurusunun SPK tarafından 8 Nisan 2021’de onaylanmasının ardından süreçle ilgili bilgi vermek amacıyla dijital bir basın toplantısı düzenledi. Gazeteci ve yazar Didem Eryar Ünlü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya konuşmacı olarak Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Galata Wind Enerji A.Ş. CEO’su Burak Kuyan, Garanti BBVA’nın Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı ile Finansman ve Sürdürülebilirlik alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ve Galata Wind’in halka arzında konsorsiyum liderliğini yapan Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder katıldı.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş yenilenebilir enerji şirketlerinin, yakın zamana kadar teknoloji şirketlerinin ekonomide ve piyasalarda oynadığı rolü üstlenerek yatırımcılar için en cazip varlıklar haline geleceğini, bunun da yenilenebilir enerji üreten şirketler için önemli bir avantaj olacağını belirterek şunları söyledi:

“Galata Wind, Doğan Holding’in en kârlı şirketlerinin başında geliyor”

“61 yıllık geçmişe sahip Doğan Holding’de halka arzlar kurumsallaşma ve değer yaratma açısından her zaman çok önemli oldu. Geçmişte birincil ve ikincil olarak yapılan 6 halka arzın dışında bugün de Doğan Holding dahil 5 şirketimiz halka açık durumda. Doğan Holding olarak bugün 7 ayrı iş segmentinde faaliyet gösteriyoruz. Elektrik üretim segmenti altında faaliyet gösteren şirketimiz Galata Wind’in konsolide mali tablolarımızda ciro büyüklüğü yaklaşık yüzde 3’e denk geliyor. Fakat kârlılık olarak baktığımızda EBITDA’mızın yüzde 29’una denk geliyor. Bizim için en değerli, en kârlı ve en çok nakit üreten şirketlerimizin başında geliyor. Bunun yanında sürdürülebilirlik konusu da Doğan Holding’in en öncelikli konularından biri. Galata Wind Enerji A.Ş. de bu önceliğin en önemli yansımalarından. Galata Wind’in portföyü, iş modeli ve verdiği taahütlerle birlikte Türkiye’nin ilk yeşil halka arzını yapıyor olması iş ve ekonomi dünyasında ayrı bir önem taşıyor.”

Paris İklim Anlaşması ile bağlantılı olarak AB’nin Yeşil Mutabakat belgesi, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na dönmesi, Çin’in Yeşil Kalkınma Stratejisi ile birlikte sıfır karbonlu bir ekonomiye geçişte küresel bir kararlılık olduğunu belirten Göğüş, trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten şirketlerin artık sıfır karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak üzere taahhütlerde bulunduğuna dikkat çekti. Göğüş, “Biz de Doğan Holding olarak 2030 yılında karbon nötr olma hedefini koyduk, tüm şirketlerimizle bu yolda çalışmalarımıza başladık” dedi.

“Öngörülebilir nakit akışı, güçlü sermaye yapısı”

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arz yolculuğu hakkında bilgi veren Galata Wind Enerji CEO’su Burak Kuyan da, Galata Wind Enerj’nin dünyadaki ve Türkiye’deki enerji dönüşümünün ve genel anlamda sürdürülebilirliğin bir ortağı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin en önemli ve saygın gruplarından biri olan, Doğan Holding’in iştiraki olan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetleri, operasyonel verimliliği, güçlü sermaye yapısı, büyüme potansiyeli ve Türkiye elektrik sektöründeki elverişli unsurların yatırımcılar açısından önemli kriterler olduğunu düşünüyoruz. Düşük borçluluğumuz, güçlü sermaye yapımızla halka arzımızın başta ESG odaklı sorumlu yatırımcılar olmak üzere büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Galata Wind Enerji A.Ş., halka açık enerji şirketleri arasında, 2020 yılında yüzde 34,92 olarak gerçekleşen Net Borç/Toplam Aktif oranı ile en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olacak. Şirketimizin genel kredi sözleşmeleri kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar TL’lik kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok ciddi yönetiyoruz, 2020 yılında 10 milyon, 2021 yılında da 100 milyon TL temettü ödedik. Şirketimizin yatırımlarla ve teknolojik iyileştirmelerle artan performansının temettü dağıtımını da destekleyen bir unsur olduğunu vurgulamak isterim. Halka arz ile birlikte daha şeffaf bir yapı ile kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu dönüşüme daha fazla paydaşı ortak edebilmek amacı ile “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzını” gerçekleştirebilecek olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı”

Kuyan, “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı” söylemi ile ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretimi yapan Galata Wind Enerji A.Ş., olarak yaklaşık 775 GWh’lik elektrik enerjisi üretme kapasitesi ile yılda yaklaşık 400.000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz. Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı olmamızın diğer önemli nedenleri de daha geniş anlamda uluslararası sürdürülebilirlik taahhütlerimizdir. Halka arz sürecinin başında ÇSY-ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) değerlemesi sonucunda “Güçlü / Robust” kategorisinde de yer alan Galata Wind, yenilenebilir kaynaklar dışında fosil kaynaklara hiçbir zaman yatırım yapmayacağını, operasyonel karbon emisyonlarını (Kapsam 1) 2025 yılı sonuna kadar sıfırlayacağını, karbon salımı azaltımlarını Gold Standard ve VCS (Verified Carbon Standard) süreleri sonuna kadar doğrulatıp karbon kredilerini onaylatmayı, merkez yönetici kadrolarındaki kadın oranını 2 yıl içinde yüzde 30’un üzerine çekeceğini ve yönetim kurulunda en az 1 kadın üye bulunduracağını da uluslararası düzeyde taahhüt ediyor.”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise, “COVID-19 pandemisi, küresel bir krize karşı nasıl hızlı şekilde yanıt verebileceğimizi ve sektörler arası iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Artık sürdürülebilirliğin, yönetici gündemlerinde de giderek artan bir öncelik haline geldiğini görebiliyoruz. Yatırımcılar, yatırımlarının çevresel etkilerinin giderek daha fazla farkına varıyor ve daha fazla yeşil yatırım yapma arayışı içindeler… Hükümetler ve özel sektör “daha iyiyi inşa etmeye” ve COVID sonrası “yeşil iyileşme” sağlamaya çalışırken; yeşil yatırımlara doğru yatırım akışlarını hızlandırıyor. Bu kapsamda Galata Wind halka arzını; Türkiye’deki ilk “yeşil IPO” olarak, küresel yatırımcıların sürdürülebilirlik ekseninde gelişen beklentilerini karşılamayı amaçlayan, ülkemizde gelecek yıllarda onlarca ve hatta yüzlerce örneği olmasını umduğumuz çevre dostu IPO süreçlerinin öncüsü olarak değerlendiriyor ve izahnameye çevresel ve sosyal taahhütler ekleyerek sektöre muazzam bir örnek teşkil eden Galata Wind yönetimini gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

Ebru Dildar Edin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyamıza ve geleceğimize iyi bakmayı amaçlayarak çıktığımız bu yolda 15 yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Bugüne kadar iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik konusunda yalnızca ülkemizde değil, uluslararası düzeyde de pek çok ilki gerçekleştirdik. Dünyanın ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisi, dünyanın ilk Cinsiyet Eşitliği Kredisi, gelişmekte olan piyasalardaki ilk sosyal bono ihracı ve Türkiye’nin ilk Yeşil Kredisi bunlardan yalnızca birkaçı… Geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla hem sektörümüze yön veriyor hem de reel sektörün sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerine ulaşmasına destek oluyoruz. Yeşil IPO’nun da ülke sınırlarını aşarak uluslararası platformlarda da büyük ilgi göreceğini ve yatırımcılardan talep edilmeye başlanacağını düşünüyoruz. Galata Wind’in “Yeşil IPO” sürecinde kendilerine verdiğimiz destekten ve vermiş oldukları azimli hedeflerini gerçekleştirme yolculuğunda en yakın paydaşlarından biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Temiz bir gelecek için %100 temiz enerji bilinciyle yola çıkan Galata Wind’e bankamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başlangıcın Türkiye yenilenebilir enerji sektörünün halkımızla buluşturulması için bir mihenk taşı olmasını temenni ediyorum.”

“2021 halka arzların öne çıkmaya başladığı bir yıl olacak”

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder de halka arzla ilgili olarak; “Bu yılın henüz dördüncü ayındayız ve 2021’in halka arzların yılı olarak öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Galata Wind Enerji’nin halka arzı, bu yıl gerçekleşecek yedinci, Garanti BBVA Yatırım olarak bizim de üçüncü arzımız olacak. Aynı zamanda şu ana kadarki en büyük halka arz niteliğini taşıyor. Türkiye’nin ilk yeşil halka arzına imza atmaya hazırlanan ekibin bir parçası olmaktan, bu arzda lider aracı kurum olarak yer almaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Utku Ergüder, “Bu yıl içerisinde gerçekleştirildiğimiz diğer halka arzlarda borsadan satış ve eşit dağıtım yöntemini tercih etmiş, halka arz edilen payların geniş tabana yayılmasını sağlamıştık. Galata Wind Enerji halka arzında ise bir ilki gerçekleştireceğiz. Konsorsiyum aracılığı ile talep toplayacak, bireysel yatırımcılara dağıtımı eşit dağıtım yoluyla yapacağız. Böylece halka arzın hem geniş bir tabana yayılmasını hem de hisse senetlerini daha uzun süre elde tutan kurumsal yatırımcıların halka arza katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Garanti BBVA Yatırım olarak bu dağıtım yöntemiyle sektöre her zamanki gibi öncülük etmek istiyoruz. Galata Wind Enerji’nin halka arzına yurt dışından da ilgi var. Pazarlama faaliyetlerimiz kapsamında aldığımız geri dönüşlerle artan farkındalığı ve sürdürülebilir yatırımlara olan ilgiyi test etme fırsatımız oldu. Bu arzdaki başarının şirketleri çevresel ve sosyal faktörlere daha fazla önem vermeleri konusunda cesaretlendirmesini temenni ediyorum. Galata Wind Enerji gibi sürdürülebilir alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin halka arzında daha fazla yer alarak uzmanlığımızla desteklemek, sermaye piyasalarımızın gelişimlerine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Galata Wind 2020’de kârını yüzde 143,3 artırdı

Galata Wind Enerji A.Ş., elektrik enerjisi üretimini 2020’de % 7,40 oranında artırdı. Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam net satışları SPK tarafından onaylanan izahnameye göre 2019’da 248.421.890 TL iken 2020 sonunda % 33,8 artışla 332.408.290 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemdeki artış elektrik gelirlerinin artışından kaynaklandı. Şirket’in brüt kârı 2019 sonunda 173.472.543 TL iken, 2020 sonunda % 40,5 artış ile 243.702.633 TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, şirketin brüt kâr marjı, % 69,8’den %73,3’a çıktı. Şirketin net dönem kârı 2018 sonunda 33.493.137 TL iken 2019 sonunda 64.270.392 TL’ye ulaştı. 31 Aralık 2020’de sona eren 12 aylık dönemde ise net dönem kârı bir önceki yıla göre % 143,3 artarak 156.356.542 TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2018, 2019 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait FAVÖK’ü ise sırasıyla 146,0 milyon TL, 193,5 milyon TL ve 263,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzı hakkında

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin % 25’ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecek. Ayrıca buna ilave olarak “ek satış” hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin % 5’ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarının “ek satışı” yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin % 30’unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz olacak. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL’ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak.