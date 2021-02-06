Sermaye Piyasası Kurulu halka arz sürecindeki şirketlerin izahname/ihraç belgesinde yer alacak tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerinde düzenlemeye gitti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Covid-19 sürecinde halka arz hazırlığındaki şirketlere kolaylık sağlanması amacıyla izahname ve ihraç belgesinde yer alacak finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerinde düzenlemeye gitti.

SPK’dan İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’ne ilişkin yapılan duyuruya göre; halka açık olmayan ortaklıkların paylarının Şubat-Mayıs 2021 dönemi içerisinde ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde, izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerine ilave süre eklenecek.

Buna göre 1 Ocak-1 Mart olarak uygulanacak satış döneminde, izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tablolar “son üç yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolar ile dokuz aylık ara dönem finansal tablolar” olarak belirlendi.

2 Mart-31 Mayıs olarak uygulanacak satış döneminde ise “son üç yıllık finansal tablolar” izahnamede yer alacak.

Satışın başladığı tarihin ilgili tablolarda yer alan her bir dönemin bitiş tarihinden sonraki döneme denk gelen bir tarih olması durumunda; bir sonraki dönemde kullanılması esas olan bağımsız denetimden geçmiş son dönem finansal tablolar izahnameye ek olarak verilmesinde uygulanan 15 günlük ek süre 30 gün olarak dikkate alınacak.