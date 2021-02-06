Borsada halka arz Global Yatırım Holding, Naturelgaz’ın halka arzı için başvuruda bulunduğunu KAP’a bildirdi.

Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Naturelgaz’ın halka arzı için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Global Yatırım Holding’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulunca 05.02.2021 tarihinde yapılan toplantıda; Şirketimizin, %95,497 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Naturelgaz”) halka arzı ile ilgili olarak Naturelgaz’ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası’ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası kadar artırılarak 115.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Naturelgaz’da sahibi olduğumuz paylarımızdan 16.146.097,32 Türk Lirası nominal değerli 16.146.097,32 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.136.363 Türk Lirası nominal değerli 3.136.363 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir. Naturelgaz, halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün itibarıyla teslim ettiğini şirketimize bildirmiştir.”