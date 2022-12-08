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Kasımda en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 18,48 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

08 Aralık 2022 | 10:39
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Kasımda en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, kasımda en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,48 ile BIST 100 endeksinde oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de BIST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 20,99 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 3,14, külçe altın yüzde 2,98, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,99 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,46 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yatırımcısına yüzde 0,60 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 0,99 ve külçe altın yüzde 0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS yüzde 1,11, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,63 ve dolar yüzde 2,66 oranlarında yatırımcısında kayba yol açtı.

BİST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,94, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 41,94 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,96 oranlarında kaybettirdi.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 42,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 56,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,58 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,62, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 26,24, külçe altın yüzde 30,02, avro yüzde 34,05, DİBS yüzde 39,82 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 51,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 5,59, külçe altın yüzde 10,42, avro yüzde 15,58, DİBS yüzde 22,97 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 38,11 oranlarında yatırımcısında kayba neden oldu.

 

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