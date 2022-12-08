Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi. Basın mensuplarının "EYT ile ilgili düzenlemede yaş şartı olacak mı?" sorusuna Bilgin, "Bugün Meclis'te açıklayacağım" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Beştepe'deki ekonomi zirvesinde EYT başlığının gündeme alındığı öğrenildi.

6 Kasım'da da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi toplantısı gerçekleştirilmiş ve toplantının ana gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme olmuştu.

Edinilen bilgilere göre toplantıda; iki yaş aralığı üzerinde duruldu. Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş ile kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş sınırı formülleri değerlendirildi.

Gelişmeler üzerine Bakan Bilgin, bugün konuya ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek.