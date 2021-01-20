Migros’un hissedarlarından Kenan Investments, şirketin sermayesinin yüzde 11.8’ine karşılık gelen hisselerinin tamamını satışa çıkardı. Fiyatlama ise hisse başına 44.15 liradan yapıldı. Şirketten hisse satışına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“19.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Lüksemburg’da kurulu BC Partners Limited iştirakleri tarafından yönetilen bazı fonlara ait olan bir yatırım holding şirketi olan, Kenan Investments S.A. ve Goldman Sachs International, Migros Ticaret A.S. sermayesinin yaklaşık toplamda %11,77 ini temsil eden toplam 21.308.336TL nominal değerli payların satışı konusunda anlaşmışlardı. Satış fiyatı, bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay basına 44,15 TL olarak belirlenmiştir.

Satışın 26.01.2021 tarihlinde tamamlanması beklenmektedir. Satısın gerçekleşmesi halinde Kenan Investments S.A., ve BC Partners Limited iştirakleri tarafından yönetilen bazı fonların, Migros Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı %0 olacaktır.”