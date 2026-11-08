Piyasalarda yıl sonu hesapları

Yurt içinde ise fon krizinin devam eden etkileri ve küresel endeks sağlayıcılar ile yabancı kurumların piyasalara ilişkin değerlendirmeleri başta olmak üzere TCMB’nin kararları ve makroekonomik veriler takip edilecek. Biz de bu kritik iki aylık süreçte nasıl bir yatırım stratejisiyle hareket edilmesi gerektiğini araştırdık, uzmanlardan portföylere ilişkin önerilerini aldık. Ayrıca borsa, dolar, faiz, altın, Euro/dolar paritesi ile merkez bankalarına ilişkin öngörüleri de analiz ettik.

Oldukça zorlu ve yüksek oynaklıkla geçen bir yılın son düzlüğüne girilirken hem küresel hem de yerel piyasalar açısından kasım-aralık dönemi, jeopolitik, siyasi ve makroekonomik gelişmeler başta olmak üzere yoğun gündem maddeleriyle yine hareketli geçeceğe benziyor. Yılın son iki ayı son derece yoğun bir veri akışına ve merkez bankası takvimine de ev sahipliği yapıyor.

Belirsizliklerin ve risklerin fazla, hareketliliğin ve dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği bu süreçte, hem yatırım araçlarına ilişkin tahminler yeniden oluşturuluyor hem de portföy önerileri değişiyor. Biz de bu sayımızda; yıl sonuna kadarki süreçte hem küreselde hem de yurt içinde takip edilecek önemli konu başlıklarını, öne çıkan yatırım stratejilerini ve portföy önerilerini araştırdık.

Yıl sonuna kadarki bu kısa dönem için yatırımcılara; daha defansif ve likit bir dağılım tercih etmeleri, özellikle kaldıraçlı pozisyonlardan uzak durmaları, portföy yönetiminde çeşitlendirilmiş, dengeli ve seçici bir yaklaşımı ön planda tutmaları öneriliyor. Bu noktada risk profiline uygun hareket edilmesi gerektiği üzerinde de duruluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.