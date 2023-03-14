Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,74 artışla 32.055,29 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,99 artarak 3.894,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 artışla 11.357,74 puana çıktı.

Ülkede açıklanan şubat ayına ilişkin enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha düşük oranda faiz artıracağı ihtimallerini desteklerken, pay piyasaları, güne pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Analistler, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası nedeniyle piyasalarda fiyatlamaların zorlaşmaya devam ettiğini, açıklanan enflasyon verilerinin de fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını belirtti.



