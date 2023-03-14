ARA
Bist 100
5207,32
-2,18%
Bist 100
Dolar/TL
18,9735
0,0285%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3463
-0,047%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0724
-0,0652%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1161,53
-0,47%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de enflasyon Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesinde

ABD'de enflasyon Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesinde

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

14 Mart 2023 | 16:49
0
ABD'de enflasyon Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesinde

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir artış kaydeden TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,5 artmıştı.

Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda ise yüzde 6 arttı.

Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, ocakta yüzde 6,4 olmuştu.

Barınma maliyetleri enflasyonun itici gücü olmayı sürdürdü

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık artışta en etkili kalem oldu. Barınma endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttı.

Aynı dönemde gıda, eğlence ve ev eşyalarındaki fiyat artışları da enflasyona katkıda bulundu.

Gıda endeksi şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 9,5 arttı. Eğlence endeksi bu dönemde aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5 artarken, ev eşyalarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 6,1 yükseldi.

Söz konusu dönemde ikinci el araçlardaki aylık yüzde 2,8 ve yıllık yüzde 13,6'lık azalış ise dikkati çekti.

Çekirdek enflasyon da beklentilerle paralel seyretti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE şubatta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,5 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 artmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1161,53 -0,47%
  • ALTIN ONS 1904,1 -0,5%
  • BIST 100 5207,32 -2,18%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9735 0,0285%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3463 -0,047%
  • EURO/USD 1,0724 -0,0652%
  • INGILIZ STERLINI 1,21538 -0,24009%
  • JAPON YENI 134,361 0,861%
  • KANADA DOLARI 1,36704 -0,44351%
  • RUS RUBLESI 75,295 -0,3375%
Günün En Çok Okunanları
Otomobil alacaklar dikkat! İşte 500-600 bin TL arasındaki 28 model
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Togg'un satış süreci başlıyor
Togg'un satış süreci başlıyor
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu
Suudi devi rekor kar açıkladı, Uluslararası Af Örgütü 'şoke edici' dedi
Suudi devi rekor kar açıkladı, Uluslararası Af Örgütü 'şoke edici' dedi
İstanbul'dan deprem kaçışı: Sanayici Anadolu'ya yöneldi, 4 il revaçta
GERİ
İLERİ
Otomobil alacaklar dikkat! İşte 500-600 bin TL arasındaki 28 model
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Togg'un satış süreci başlıyor
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Togg'un satış süreci başlıyor
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu
Togg'un satış süreci başlıyor
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu
Suudi devi rekor kar açıkladı, Uluslararası Af Örgütü 'şoke edici' dedi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL