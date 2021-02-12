Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kaybederek günü 1.538,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,92 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,39 ile ulaştırma oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,91 puan ve yüzde 0,73 azalışla 1.628,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31’i prim yaptı, 68’i geriledi. Koza Altın, SASA Polyester, Garanti Bankası, Şişecam, Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD’deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu, yetkililerin ABD başta olmak üzere daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyulduğuna yönelik açıklamalarıyla artan beklentilere paralel küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

HAFTAYA FAİZ KARARI VAR

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD’de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.816,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 kayıpla 411 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0394 lira, satışta 7,0113 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0355 lira, satışta 7,0637 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,26’dan bileşik getirisi de yüzde 14,77’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2092, sterlin/dolar paritesi 1,3823, dolar/yen paritesi de 105,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,05 yükselerek 61,27 dolardan işlem görüyor.