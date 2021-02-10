Son çeyrekte dayanıklı tüketim, demir-çelik, otomotiv, çimento, savunma ve telekom sektörlerinde güçlü sonuçlar bekleniyor. Havacılıkta ise zayıf görünümün devamı öngörülüyor. Marjdaki daralmanın ve artan karşılık giderlerinin ise banka kârlarını baskıladığı kaydediliyor.

Borsa İstanbul’da (BİST), 2020 son çeyrek bilanço dönemi başladı. Bankalar ve finans dışı şirketler için solo bilanço sonuçlarının son açıklama tarihi 1 Mart, konsolide sonuçların açıklanma tarihi 11 Mart olarak belirlendi.

Biz de son çeyrek bilanço öngörülerini araştırdık. Tabloda toplam 51 şirkete ilişkin kâr tahminlerini inceleyebilirsiniz. Bilançosunu açıklayan şirketlerin kârlarını da görebilirsiniz.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.