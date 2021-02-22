Türk İlaç ve Serum Sanayi’nin halka arz tarihi belli oldu.

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. halka arz ediliyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını alan şirketin halka arz tarihi açıklandı.

OYAK Yatırım’dan yapılan açıklamada şirketin 25-26 Şubat 2021 tarihlerinde 10 TL sabit fiyat ile halka arz edileceği açıklandı.

Pamukova Elektrik de halka arz edilecek

Öte yandan Verusa Holding, yüzde 85,72 oranındaki bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik’in halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Şirketimizin doğrudan ve dolaylı toplam %85,72 oranındaki bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu’nun 18.02.2021 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında, Pamukova Elektrik’in halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.