Borsa İstanbul’da halka arz rüzgârı esiyor. 2020’de yüksek taleple borsaya kote edilen sekiz şirket, yeni yatırımcıları da borsaya çekti ve yatırımcı sayısı 2 milyonu geçti. 2021’de halka arz için toplam 24 şirketin ismi geçiyor. Bunların 11’inin halka arz süreciyle ilgili resmi süreç başlatıldı. Peki, 2021’de halka arz edilecek şirketler hangileri olabilir? Ekonomist arşivinden:

Ekonomist Arşivinden

CEREN ORAL BALABAN

coral@ekonomist.com.tr

Borsa İstanbul’da halka arz atağı yaşanıyor. 2020’de sırasıyla ARD Bilişim, Bayrak Taban Sanayi, Fade Gıda, Dinamik Isı, Esenboğa Elektrik, Kontrolmatik Teknoloji, Kervan Gıda ve Arzum halka arz oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2020’de şirketlerin birincil halka arz yöntemiyle 1,1 milyar TL, bedelli sermaye artırımı yoluyla 21,8 milyar TL fon sağladığı bilgisini veriyor. Taşkesenlioğlu, aynı ivmenin 2021’de de süreceğini öngörüyor.

YÜKSEK TALEP HİSSELERİ UÇURDU!

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) paylaştığı verilere göre, 15 Ocak itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı toplam 2 milyon 2 bin 873 kişiye ulaştı. Bu da 2020’nin başından bu yana 786 binin üzerinde yeni yatırımcının hisse senedi piyasasına dâhil olduğu anlamına geliyor. 2020’de borsa da yatırımcılarına yüzde

29,5 kazandırdı.

Türkiye’de sermaye piyasalarına yönelik ilginin artmasında yeni halka arzların da etkili olduğu görülüyor. Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı H. Emre Tavacı, 2020’de arz olan sekiz şirkete planlanan halka arz tutarlarından katbekat fazla talep geldiğine, şirket hisselerinin tamamının hâlihazırda halka arz fiyatlarının en az yüzde 30 üzerinde işlem gördüğüne dikkat çekiyor.

Tavacı’ya göre, yüksek talep ve hisse fiyat performansları bu arzların yatırımcıların ilgisini çektiğini gösteriyor. 2021’deki halka arzlarda da bu ivmenin devamını bekleyen H. Emre Tavacı, halka açılacak her yeni şirketle borsaya ilginin de artacağı kanaatinde.

2021’İN İLK ARZI IŞIK PLASTİK

2021’in ilk halka arzı ise Işık Plastik oldu. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz olacak şirket için 21-22 Ocak’ta talep toplandı. Onun dışında ise SPK’ya başvurup halka arz sürecini başlatan 11, bu yıl içinde halka açılabileceği düşünülen yaklaşık 13 şirket var.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, halka arzın öz sermaye finansman aracı olarak faizlerin arttığı dönemde gözde olduğuna işaret ediyor. “Halka arzlara son yılların en iyi talebi var” diyen Kaya, 2021’de 15 şirketi aşan halka arz görülebileceğini kaydediyor.

Ünlü&Co-Daha Finansal Danışmanlık Müdürü Murat Akyol, kurumsallaşmaya katkısının yanında likidite ve finansman kaynağı olan halka arzlara yönelimin 2021’de de sürmesini bekliyor.

Akyol, risk iştahını olumsuz etkileyebilecek unsurların hafif seyretmesi ve alternatif getiri arayan yatırımcıların hisseye talebinin yükselmesiyle 2021’de daha büyük ölçekli arzların görülme potansiyelinin de artacağını belirtiyor.

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, geçen yedi yılda sürekli gerileyen borsanın toparlanma trendine girmesinin ekonomi ve yatırım ortamında iyileşmenin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının, yerli ve yabancı yatırımcı ilgisini çektiğini düşünüyor.

Demirtaş, “Pandemi endişelerinin azalması ve yatırım eğiliminin artmasıyla 2021’in ilk yarısından itibaren halka arz planları daha çok gündeme gelebilir” diyor.

PİYASA ŞARTLARI ÖNEMLİ

Peki, yeni halka arzlarda yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, şirketin finansal durumu, yatırım planları, sektördeki yeri ve halka açılma motivasyonunun önemli olduğunu söylüyor.

Sektöre dair konjonktürel durum ve beklentilere de dikkat edilmesini öneren Erkan, konsorsiyum liderinden veya halka arza aracılık eden kuruluştan profesyonel yardım alınması gerektiğinin de altını çiziyor.

Son dönemde borsa ve kurların hareketli, faizlerin artış eğiliminde olduğunu kaydeden Enver Erkan, “Piyasa şartlarını her şirket farklı değerlendirebilir. Kimisi halka arz için doğru zaman olduğunu düşünürken kimisi de zamanlamada değişiklik yapabilir” diyor.

2021’DE HALKA ARZI BEKLENEN 11 ŞİRKET

Resmi başvurularını yapmış 11 şirket aşağıdaki gibi sıralanıyor.

ALDEM ÇELİK

Verusa Holding, yüzde 40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik’in halkla arzını planlıyor. Holding, 9 Aralık 2020’de Aldem Çelik’in halka açılmasına ve çalışmalara başlanılmasına karar verildiğini bildirdi.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ

Aydem Enerji CEOsu İdris Küpeli, 5 Ocak’taki açıklamasında, “2021’de yenilenebilir enerji şirketimizle başlattığımız halka arz sürecimizi tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Şirket, 2020 Ağustos ortasında halka arz için SPK’ya başvurmuştu.

ÇAN KÖMÜR

Odaş Elektrik’in yüzde 100 bağlı ortaklığı Çan Kömür’ün halka arzına yönelik olarak yaptığı ‘Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne Geçiş’ ve ‘Esas Sözleşme Tadil Başvurusu’ 29 Aralık 2020’de onaylandı. Odaş Elektrik, halka arza yönelik süreçler kapsamında diğer adımlarla ilgili çalışmalara devam ediyor.

EFELER ÇİFTLİĞİ

Söktaş Tekstil’in yüzde 84, İstanbul Portföy Yönetimi Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yüzde 16 pay sahibi olduğu Efeler Çiftliği’nin halka arz kararına ilişkin ilk duyuru 12 Kasım 2020’de yapılmıştı. Şirket, 24 Aralık 2020’de İnfo Yatırım ile halka arza aracılık sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

GALATA WIND ENERJİ

Doğan Holding, grup şirketi Galata Wind Enerji’nin esas sözleşmesinin Sermaye Piysasası Mevzuatı’na uyumunun sağlanması amacıyla gerekli onayı almak üzere 21 Ocak’ta SPK’ya başvurdu ve şirket hisselerinin halka arz edilmesi çalışmalarını başlattı.

İHLAS HABER AJANSI

İhlas Yayın Holding, İhlas Haber Ajansı’nın halka arz sürecini 2020 Mart’ta başlatmıştı. Holding, İhlas Haber Ajansı’nın halka açılma çalışmaları çerçevesinde esas sözleşme değişiklik metninin onayı için 23 Aralık 2020’de SPK’ya başvurdu.

İZDEMİR ENERJİ

Bağlı ortaklığı İzdemir Enerji’nin halka arzı için 2020 Ocak’ta çalışmalara başlayan İzmir Demir Çelik, koronavirüs salgını ve İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle bu çalışmaların yavaşladığına dikkat çekti. Şirket, son olarak 11 Ocak’ta İzdemir Enerji’nin halka arzı için çalışmalarını hızlandırdığını ve aracı kurumlarla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

METRO TURİZM

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding, Metro Turizm’in halka arzı için 14 Haziran’da yönetim kurulu kararı alındığını duyurdu.

NATURELGAZ

Global Yatırım Holding’in bağlı ortaklığı Naturelgaz, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için 20 Ocak 2020’de SPK’ya başvurmuş, 2020 Temmuz’da Mehmet Kutman, halka arzı piyasalar da elverirse 2020 Eylül’de tamamlamayı planladıklarını açıklamıştı. Ancak holding 30 Ekim 2020’de halka arz başvurusunun geri çekilmesine karar verdi. Başvurunun 31 Aralık 2020 mali tabloları ile tekrar yapılması ve/veya halka arz sürecinde gelen stratejik ortaklık teklifleri dâhil stratejik opsiyonların değerlendirileceğini açıkladı.

SELVA GIDA

İttifak Holding iştiraki Selva Gıda’nın halka arzına ilişkin olarak 9 Aralık 2020’de Gedik Yatırım ile ‘Halka Arza Aracılık Sözleşmesi’ imzalandığını duyurdu.

ŞEKER GYO

Şekerbank, 20 Kasım 2020’de Şeker GYO’nun halka arz başvurusunun 31 Aralık 2020 tarihli finansallarla yapılmasının SPK tarafından uygun bulunduğunu duyurdu.

KULİSLERDE HANGİ 13 ŞİRKETİN HALKA ARZI KONUŞULUYOR?

Halka arz için adı geçen ancak henüz netleşmeyen şirketler ise şöyle:

BAŞKENT DOĞALGAZ

Torunlar GYO, 2020 Mart’ta Başkent Doğalgaz’da halka arz planlarının sürdüğünü açıkladı. Ancak şirketten bu konuda başka bir adım gelmedi.

BİOTREND ENERJİ

Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Ekim 2020’deki açıklamasında, BioTrend’i halka açmak üzere hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Aracı kuruluşlarla görüşmeler yürüttüklerini söyleyen Doğan, 2020 bilançosu çıktıktan sonra halka arza hazır olacaklarını, 2021 Nisan’da borsada olma planı yaptıklarını söyledi. Ayrıca halka arz öncesi şirketin hisselerinin bir kısmını yabancılara satma planları olduğunu, yabancı ortaklı bir yapıyla yatırımcıların karşısına daha güçlü çıkacaklarını da kaydetti.

BOTAŞ VE TPAO

Kulislerde BOTAŞ’a bağlı Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı’nı işleten BOTAŞ International Limited (BIL) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı Turkish Petroleum International Company’nin (TPIC) Jersey Adaları’ndan Türkiye’ye taşınması ve Türkiye’de yerleşik bir şirket haline getirilmesi için kolların sıvandığı konuşuluyor. Bu çalışmanın ilk çeyrekte tamamlanacağı, olası halka arza yönelik yeni bazı adımların atılabileceği belirtiliyor.

BORSA İSTANBUL

2020 Aralık’ta Türkiye Varlık Fonu CEO’su Zafer Sönmez, yüzde 10’u Katar’ın ulusal varlık fonu QIA’ya 200 milyon dolara satılan Borsa İstanbul’un iki yıl içinde halka arz edilebileceğini söyledi.

DOMİNO’S PİZZA

Domino’s Pizza’nın dört ülkede frachise haklarının sahibi olan DP Eurasia NV, 15 Aralık 2020’de şirketin Türkiye’deki yatırım C hikâyesine yeni yatırımcıların ilgi duyacağı bir fırsat olduğunu değerlendirdiğini açıkladı. DP Eurasia NV, “Şirketin Borsa İstanbul’a da kote edilmesi veya Türkiye faaliyetlerinin Borsa İstanbul’da halka arzını değerlendirmeye karar verdik” açıklamasını yaptı.

İNCEHESAP.COM

Kurucu ortak Nurettin Erzen, ekonominin gidişatını da göz önünde bulundurarak halka arz, azınlık veya çoğunlukta içeriye stratejik yatırımcı alma planları bulunduğunu açıkladı.

LİMAK YATIRIM HOLDİNG

Temmuz 2020’de şirket yetkilileri basın açıklamalarında başta enerji olmak üzere diğer sektörlerdeki şirketlerini sırayla halka arz etmeyi planladıklarını belirtti.

TORKU

Anadolu Birlik Holding’in Torku’yu halka arz etmeyi planladığı ve kısa süre içinde adım atacağı konuşuluyor.

YCL PETROL VE MADENCİLİK

YCL Holding Genel Müdürü Burak Öğün, 20 Kasım 2020’de gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra YCL Petrol ve Madencilik’i halka arz etmeyi planladıklarını açıkladı. Öğün, en kısa sürede başvuru yapacaklarını da kaydetti.

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ

Zorlu Grubu, kuruluşuyla ilgili gerekli onayların alındığı Zorlu Yenilenebilir Enerji’nin halka arzının 2021’in ilk yarısında tamamlanmasını öngörüyor.

N11.COM, OMEGA ELEKTRİK PANO

İsimleri, halka arz edilebilecek şirketler arasında geçiyor.