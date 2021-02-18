Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turk İlaç ve Serum Sanayi’nin pay başına 10 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Turk İlaç ve Serum Sanayi’nin pay başına 10 liradan halka arzını, Emek Elektrik Endüstrisi’nin 50 milyon 700 bin lira, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik’in 16 milyon lira, Aksu Enerji ve Ticaret’in 16 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Fibabanka’nın 30 milyon dolar, Garanti BBVA’nın 6 milyar dolar, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler’in 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama’nın 1 milyar lira tutarındaki alım satıma dayalı kira sertifikası başvurusunu, Ak Yatırım Menkul Değerler’in 250 milyon lira tutarındaki yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası başvurusunu onayladı.

Atlantis Yatırım Holding’e 46 bin 958 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı. AA