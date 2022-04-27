Yayla Agro Gıda, halka açılıyor. Şirketin halka arz için talep toplama tarihleri 11-12-13 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. 71 milyon TL nominal değerli payın halka arz fiyatı 12,50 TL olarak belirlendi.

Halka arz için geri sayıma başlayan Yayla Agro Gıda; pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe 26 yıllık bir geçmişe sahip.

Yayla Agro Gıda’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, halka arz için SPK’dan gerekli onayı aldıklarını belirterek, hedefleri hakkında şunları söyledi:

“Halka arz, şirketimizin kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme ve global marka olma yolunda önemli bir aşama olacak. 25 yılı geride bırakan büyüme yolculuğumuzda önemli bir eşiği ifade eden halka arz ile önümüzdeki 25 yıla yönelik stratejilerimizi hayata geçirmek için çok daha güçlü ve kurumsal bir yapı kazanmayı hedefliyoruz. Halka arz, önümüzdeki döneme yönelik global marka olma vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığımız uluslararası stratejik ortaklıklar için de elimizi güçlendirecek. Diğer yandan Türkiye’de aile şirketlerinin yaklaşık yüzde 95’i ikinci kuşağa devredilmeden yok olup gidiyor. Halka arzın getireceği kurumsallaşma ile şirketimizi gelecek kuşaklara daha güçlü bir yapıda devretmeyi hedefliyoruz. Halka arz ile elde edilecek geliri, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın aldığımız 127 bin metrekarelik arazi üzerinde kuracağımız üçüncü fabrikamızda, fonksiyonel gıdaların da üretileceği Ar-Ge odaklı yatırımlarda değerlendirmeyi hedefliyoruz.”