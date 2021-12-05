Halka arz edilecek şirketler hangileri? Piyasalar için oldukça hareketli bir yıl olan 2021, birçok ‘ilk’e de şahitlik ediyor. Ancak hiç kuşkusuz 2021 yılının ‘ilk’leri arasında birinci sırada halka arzlar geliyor. Türkiye’de 2020’de toplam 1,12 milyar TL büyüklüğünde sekiz halka arz gerçekleşirken, 2021 Ocak-Ekim’i kapsayan 10 aylık süreçte 41 şirketin halka açılma süreci başarıyla tamamlandı. Kasım ayı da hareketli başladı. 26-27 Ekim’de taleplerin toplandığı İhlas Haber Ajansı, 3 Kasım’da borsaya kote oldu.

2021 ŞİMDİDEN TARİHE GEÇTİ

Piyasaların daha önce hiç görülmemiş bir hızda ve sayıda halka arza sahne olduğu 2021, şimdiden kayıtlara ‘Borsa İstanbul (BİST) tarihinde en çok halka arz yaşanan yıl’ olarak geçmiş durumda. İstanbul (BİST) tarihinde en çok halka arz yaşanan yıl’ olarak geçmiş durumda. Kasım ortası itibarıyla borsaya 46 yeni şirket geldi. 22 şirket daha halka arza sürecini başlattı.

Ceren Oral Balaban / coral@ekonomist.com.tr

Ekonomist Arşivinden /

HALKA ARZ EDİLECEK ŞİRKETLER HANGİLERİ?

İşte İzahname yayınlayarak ve başvuruda bulunarak halka arz sürecini başlatan şirketler: (Bu yazının ardından Halka arzlarda rekor başlıklı makalemize de bakabilirsiniz)