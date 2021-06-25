YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş SPK başvurusuyla halka arz sürecine başladığını açıkladı.

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Halka arz süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tolunay Yıldız, YEO‘nun kurumsal ve bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle halka arzı planladıklarını açıkladı.

YEO, tek noktadan çözüm konsepti (One-Stop Solution Concept) ile Elektrifikasyon, Otomasyon, Dijitalizasyon ve Mühendislik çözümleri sunuyor.