DESTEĞİNDEN DÖNDÜ

BİST 100 endeksi 1,380 seviyesinde destek buldu. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 9.04 ile Vestel ve yüzde 8.04 ile T. Halk Bankası olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 25.09 ve yüzde 6.42 ile Bera Holding ve Kardemir (D) hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.92 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 5.03 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.24 azalışla 1,411 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 164 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.15 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 44.68 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.46 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 1,405 ve 1,400 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,416 ve 1,422 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.62 baz puan artarak yüzde 42.97 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.56 seviyesinde bulunuyor.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.07 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.58 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.10-5.05

Satım aralığı: 5.58-5.70

Yabancı Payı (%) : 34.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.

KARTONSAN

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

52.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 58.28 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 54.65 seviyesinin altına kayması halinde ise 52.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 52.50-52.00

Satım aralığı: 55.50-57.00

Yabancı Payı (%) : 1.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

OTOKAR

DİRENCİNDE

Son gün gelen alımlarla 292.00 seviyesindeki direncinin üzerine çıktı. Bu seviyenin üzerinde kalabilmeyi başarabilirse 310.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 296.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 285.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 285.00-277.50

Satım aralığı: 310.00-315.00

Yabancı Payı (%) : 11.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.

ŞEKERBANK

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 1.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Üçgen içerisinde hareket ediyor. 1.15’deki üçgen direncini kırabilirse 1.24’deki alçalan kanal direncine yönelebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.11-1.10

Satım aralığı: 1.14-1.15

Yabancı Payı (%) : 2.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇTE ZORLANDI

7.81-8.15 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.93 seviyesinin altında kapanışlarda 7.80 seviyesine gerileyebilir. 8.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.27 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.80-7.70

Satım aralığı: 8.00-8.27

Yabancı Payı (%) : 28.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DİRENCİNDE

11.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 11.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 11.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 11.57 seviyesindeki güçlü direncini geçmeyi deneyebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.10-10.80

Satım aralığı: 11.80-11.90

Yabancı Payı (%) : 39.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.03 puan arttı.

T. HALK BANKASI

ALICILAR GÜÇLÜ

4.82 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 5.67 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 5.24 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.92 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.92-4.56

Satım aralığı: 5.40-5.65

Yabancı Payı (%) : 6.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.37 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.26 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.42 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.32-1.31

Satım aralığı: 1.38-1.42

Yabancı Payı (%) : 11.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

YÜKSELEN TREND DESTEĞİNDE

28.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Kar satışları etkili. Satışların sürmesi halinde 25.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 26.94 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26.25-23.40

Satım aralığı: 28.00-30.00

Yabancı Payı (%) : 50.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 14.94 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.64 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.90-14.70

Satım aralığı: 16.30-17.20

Yabancı Payı (%) : 21.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.

TURKCELL

TARİHİ ZİRVESİNDE

16.27 seviyesinden gelen alımlarla çıkışa devam ediyor. 16.94 seviyesindeki direncinde. Bu seviyeyi kırabilirse çıkış sürebilir. Kar satışlarına karşı temkinli olunmalı. İlk destek 16.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.40-15.50

Satım aralığı: 17.30-17.90

Yabancı Payı (%) : 83.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.78 puan arttı.

TÜPRAŞ

DİRENCİNDE

104.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 98.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 100.1 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 98.00-96.00

Satım aralığı: 101.00-105.00

Yabancı Payı (%) : 35.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

14.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.17 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.20-13.10

Satım aralığı: 14.90-15.70

Yabancı Payı (%) : 28.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.49 puan arttı.

TÜRK TELEKOM

DİRENÇTE ZORLANDI

6.9-7.14 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.28 seviyesindeki direncini geçemedi. 7.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda ise 6.70 seviyesine doğru gerileme sürebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.95-6.78

Satım aralığı: 7.08-7.30

Yabancı Payı (%) : 46.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

TÜRKİYE SİGORTA

SATIŞ BASKISINDA

Desteğinin altına kaydı. Alçalan trendde hareket ediyor. Yukarı ataklarda satış baskısı hakim. Kısa vadede aşağı hareket devamı beklenebilir. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 4.33 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.97 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.78-4.68

Satım aralığı: 5.13-5.40

Yabancı Payı (%) : 1.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 3.51 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.84 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.56 seviyesinde bulunuyor. Alçalan kanal direnci 4.45 seviyelerinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.56-3.52

Satım aralığı: 3.82-3.86

Yabancı Payı (%) : 4.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

VESTEL

DİRENCİNİ KIRDI

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 31.20 seviyesindeki direncinin üzerinde kalmayı başarabilirse 33.92 seviyesindeki dirence yönelebilir. 31.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda üçgene dönebilir. Hacimdeki değişim önemli. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.00-27.25

Satım aralığı: 35.75-41.50

Yabancı Payı (%) : 11.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.