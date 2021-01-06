ABD’de 3 Kasım 2020’deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu, siyasi tartışmaların gölgesinde başladı. Öte yandan AA’nın son dakika haberine göre ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

ABD’de başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre oturumu başladı. ABD Kongresi, tüm Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla ortak oturumda bir araya geldi.

Ülkedeki seçim yasalarına göre, 14 Aralık 2020’de tüm eyaletlerdeki Seçiciler Kurulu delegelerinin kullandığı oyların tek tek sayılıp ardından seçim sonuçlarının tescil edileceği ortak oturum, Başkan Donald Trump’ın “sonuçları kabul etmeyeceğim” açıklamalarının gölgesinde gerçekleştiriliyor.

Büyük oranda “seremonik” olarak kabul edilen oturum, kaotik 3 Kasım 2020 seçimleri ve sonuçlarına ilişkin tartışmalar nedeniyle bu yıl büyük önem taşıyor.

TRUMP, PENCE’TEN GERİ GÖNDERMESİNİ İSTEDİ *

Oturumdan kısa süre önce Washington’da destekçilerine hitap eden Trump, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence’in “delege oylarını kabul etmeyip, Cumhuriyetçiler lehine yeniden tescil edilmesi” için geri göndermesi gerektiğini savundu.

‘BÖYLE BİR ŞEY YAPAMAM’ *

Pence’ten ise bu yönde adım atacağına yönelik herhangi bir işaret gelmezken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, “Pence’in Trump’a böyle bir şey yapamayacağını söylediği” iddia edildi.

CUMHURİYETÇİLERİN İLK İTİRAZI ARİZONA’YA *

Oturumun başlamasından birkaç dakika sonra seçimin kritik eyaletlerinden Arizona’nın delege oylarına Cumhuriyetçiler itiraz etti. Senato ve Temsilciler Meclisinden birden fazla ismin imza attığı itiraz dilekçesinin oturum başkanlığına ulaşmasının ardından oturuma 2 saat sürecek tartışma bölümü için ara verildi. Tartışma bölümünün ardından söz konusu itirazın kabul mü ret mi edileceğine ilişkin oylama yapılması ve ardından Kongrenin yeniden ortak oturuma dönerek delege oylarının sayımına devam etmesi bekleniyor.

ORTAK OTURUMDA NE BEKLENİYOR? *

Bu siyasi tartışmalar altında başlayan ortak oturumda, Seçiciler Kurulunda yer alan her bir eyaletin delegelerinin 14 Aralık 2020’de kullandığı oylar, Pence’in önüne kapalı zarflar içinde sunulacak. Pence’in zarfları alfabetik sıraya göre açıp, tek tek eyaletlerdeki delege oylarının hangi başkan adayı için kullanıldığını okuması gerekiyor.Kongre kurallarına göre, her iki kanattan en az birer isim bu işleme itiraz ederse, o zaman Senato ve Temsilciler Meclisi kendi içinde konuyu tartışacak.

2 saatlik bu tartışma bölümünün ardından Kongrenin her iki kanadında da, itirazların kabul edilip edilmemesine yönelik oylama yapılacak. İtirazın, kabul edilebilmesi için her iki kanatta da salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİNDE DEMOKRATLAR ÇOĞUNLUKTA *

Temsilciler Meclisinde, Demokratlar çoğunlukta olduğu ve Senatoda da birden fazla Cumhuriyetçi isim Joe Biden’ın seçimleri kazandığını kabul ettiği için 2 saatlik tartışma bölümünün ardından “delege oylarının sayılacağı” asıl bölüme devam edilmesi ve seçim sonuçlarının Biden lehine tescil edilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, uzunca bir süredir Cumhuriyetçi Kongre üyelerine çağrıda bulunarak, seçim sonuçlarına itiraz etmelerini ve 6 Ocak’ta sonuçları tescil etmemelerini istiyordu. 3 Kasım 2020’de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 14 Aralık 2020’de ülke genelindeki 538 delege oylarını kullanmış, Demokrat aday Biden 306 delegeyle seçimleri kazanmıştı.

TRUMP ASLA KABUL ETMEYECEĞİM DEMİŞTİ *

Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının netleştirilmesi için bugün yapılacak Kongre oturumu için Washington’da toplanan destekçilerine seslendi.

Kurşun geçirmez camın ardından konuşan Trump, “Demokratlar’ın seçimlerde usulsüzlük yaptığı” yönündeki iddialarını sürdürdü. Trump, seçimleri asıl kazananın kendisi olduğunu savunarak, “Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim.” dedi. Kendisinin bu seçimlerde oyunu artırdığını ve neredeyse 75 milyon kişinin kendisine oy verdiğini vurgulayan Trump, “Aranızda Joe Biden’ın 80 milyon oyu gerçekten aldığına inanan var mı? Bunlar bilgisayarda üretilen 80 milyon oy.” diye konuştu.